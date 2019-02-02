Mitsubishi Motors демонстрирует рост продаж на 18% в 2018 году

Объем продаж Mitsubishi Motors вырос на 18% до 1,22 млн автомобилей

Mitsubishi Motors Corporation продемонстрировала отличные показатели в 2018 году, повысив объемы на 18% и достигнув уровня продаж в 1,218,897 единиц. Продажи новых продуктов, включая компактный купе-кроссовер Eclipse Cross и обновленный Outlander PHEV, в Японии выросли с 91,630 до 104,611 – увеличение на 14% по сравнению с 2017 годом. Продажи за пределами Японии достигли 1,114,286 штук, что на 175,452 единиц выше показателей прошлого года (+19%). Экспортные рынки также продемонстрировали уверенный рост: в США объем продаж вырос на 14% до 118,075 единиц, в Западной Европе вырос на 19% до 178,414 автомобилей. Особое внимание на себя обратила Франция, которая выросла на 64% (до 7,303 единиц). В Восточной Европе наблюдался наибольший процентный рост – на 79% – по сравнению с 2017, в частности в России было реализовано 45 391 автомобиль, что на 87% больше по сравнению с предыдущим годом. Регион, который показал наибольший рост, − АСЕАН. За 2018 год там продали 322,284 автомобиля, что на 35% выше результатов 2017 года. Основным драйвером этого роста была Индонезия с результатом в 146,805 единиц. Такой рост в 84% стране обеспечил успех нового универсального автомобиля XPANDER, для сборки которого еще в 2017 году Mitsubishi Motors открыла новый завод в Индонезии. Таким образом, благодаря успешному запуску модели продажи в Индонезии выросли на 118% за последние два года. Другие страны этого региона также продемонстрировали сильные результаты за 2018 год: в Таиланде продажи выросли на 21%, достигнув 84,560 единиц, во Вьетнаме – 10,969 единиц (+60%) и в Малайзии – 9,261 единиц (+32%).