“Мазда Соллерс” приступил к серийному производству двигателей Mazda SkyActiv-G

“Мазда Соллерс” приступил к серийному производству двигателей Mazda SkyActiv-G
Июнь 15 14:01 2019

Началось серийное производство двигателей Mazda SkyActiv-G на заводе во Владивостоке

“Мазда Соллерс” приступает к серийному производству двигателей Mazda SkyActiv-G на заводе во Владивостоке и начинает отгрузки продукции в Японию для нужд предприятий Mazda Motor Corporation, сообщает компания.
“Инвестиционный проект по производству двигателей Mazda реализуется в рамках ТОР “Надеждинская”, предприятие обладает проектной мощностью 50 тысяч двигателей в год и специализируется на производстве бензиновых 4-цилиндровых двигателей Mazda SkyActiv-G, соответствующих экологическому стандарту Евро-5″, – говорится в сообщении.
Готовясь к серийному производству, завод несколько месяцев проводил пуско-наладочные работы оборудования, пилотные партии продукции выпускали совместно российские и японские инженеры.
Первые тестовые партии двигателей прошли проверки в Японии. Все произведенные на заводе во Владивостоке двигатели будут отгружаться на экспорт в Японию на автомобильные предприятия Mazda.
Как отметил председатель совета директоров ПАО “Соллерс” Вадим Швецов, производство двигателей Mazda стало первым высокотехнологичным проектом на Дальнем Востоке, “полностью интегрированным в глобальную цепочку создания стоимости крупного международного концерна”.

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AMSRUS
AMSRUS

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