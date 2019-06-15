“Мазда Соллерс” приступил к серийному производству двигателей Mazda SkyActiv-G

“Инвестиционный проект по производству двигателей Mazda реализуется в рамках ТОР “Надеждинская”, предприятие обладает проектной мощностью 50 тысяч двигателей в год и специализируется на производстве бензиновых 4-цилиндровых двигателей Mazda SkyActiv-G, соответствующих экологическому стандарту Евро-5″, – говорится в сообщении.