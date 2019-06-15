“Мазда Соллерс” приступил к серийному производству двигателей Mazda SkyActiv-G

“Инвестиционный проект по производству двигателей Mazda реализуется в рамках ТОР “Надеждинская”, предприятие обладает проектной мощностью 50 тысяч двигателей в год и специализируется на производстве бензиновых 4-цилиндровых двигателей Mazda SkyActiv-G, соответствующих экологическому стандарту Евро-5″, – говорится в сообщении.
Как отметил председатель совета директоров ПАО “Соллерс” Вадим Швецов, производство двигателей Mazda стало первым высокотехнологичным проектом на Дальнем Востоке, “полностью интегрированным в глобальную цепочку создания стоимости крупного международного концерна”.
C 2014 года www.amsrus.ru