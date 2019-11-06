Выгодные предложения для клиентов Škoda в ноябре

В ноябре клиенты ŠKODA AUTO Россия вновь могут воспользоваться выгодными предложениями на приобретение автомобилей марки. Выбирая модель OCTAVIA, владельцы сэкономят до 192 400 рублей, а приобретая RAPID – до 128 100 рублей

При покупке лифтбека SUPERB или семейного внедорожника KODIAQ выгода составит до 215 000 рублей и 206 500 рублей соответственно. Для всего модельного ряда действуют привлекательные условия по классическому кредиту и кредиту SIMPLY CLEVER. Также продолжают действовать программы Утилизация/Трейд-ин, участники которых могут получить выгоду до 130 000 рублей, в зависимости от сдаваемого автомобиля.

В ноябре ŠKODA AUTO Россия порадует своих клиентов специальными предложениями на покупку моделей марки. Будущие владельцы легендарной модели OCTAVIA или компактного лифтбека RAPID могут получить выгоду до 192 400 рублей и до 128 100 рублей соответственно. Семейный внедорожник KODIAQ позволит сэкономить до 206 500 рублей, а флагман марки SUPERB – до 215 000 рублей.

До 30 ноября по-прежнему актуальны предложения по классическому кредиту и кредиту SIMPLY CLEVER. Кредитная ставка для всего модельного ряда составит от 3% по классическому кредиту и от 6,9% по кредиту SIMPLY CLEVER. В ноябре также продлевается акция при покупке моделей OCTAVIA и KODIAQ с тарифом по страхованию КАСКО 3%.

Продолжает действовать программа Утилизация/Трейд-ин, позволяющая клиентам ŠKODA сэкономить до 130 000 рублей в зависимости от сдаваемого автомобиля. Предложение действует для всего модельного ряда марки 2019 года выпуска.