G-Energy Team: Седьмой этап – середина гонки позади

На сегодняшнем седьмом этапе участники перевалили через экватор скоростной дистанции ралли-марафона «Дакар»

У спортсменов был долгожданный день отдыха. Гонщики и райдеры смогли перевести дух и подготовиться – как морально, так и физически – ко второй половине дистанции ралли-марафона. Ведь их ждал самый протяжённый спецучасток гонки – 546-километровый этап «Эр-Рияд – Вади эль-Давасир». Участникам предстояло преодолеть километровые поля дюн, перемежающиеся запутанной сетью грунтовых дорог и «высокоскоростными» плато.

После дня отдыха в Эр-Рияде участники отправились в Вади эль-Давасир – город и пустыню, находящиеся на плато Неджд. Местность вокруг этого населённого пункта богата свидетельствами прошлых цивилизаций и древними руинами. Вади эль-Давасир стоит на древнем торговом пути, соединявшем юг Аравийского полуострова с его северо-востоком. По этому пути проходили многочисленные караваны, следовавшие в Месопотамию.

К сожалению, седьмой этап гонки был омрачён трагедией – на 276 километре дистанции фатально упал один из мотоциклистов Пауло Гонсалвеш. Рядом с ним остановился стартовавший позднее Кевин Бенавидес. Аргентинец попытался помочь своему сопернику, но не смог. К месту падения был вызван медицинский вертолёт. Медики обнаружили 40-летнего мотогонщика в бессознательном состоянии и диагностировали остановку сердца. После проведения реанимационных мероприятий Гонсалвеш был погружен на борт вертолёта и отправлен в больницу, где была зафиксирована его смерть.

В сложившейся ситуации общее настроение на бивуаке было далеко не радостным, ведь Пауло был человеком, который пользовался уважением райдеров-ветеранов и вдохновлял своими выступлениями менее опытных мотогонщиков. После встречи с райдерами организаторы решили отменить проведение завтрашнего восьмого этапа для категории мото- и квадроциклистов, чтобы дать райдерам время проститься со своим другом. А вся огромнейшая «семья» соберется сегодня вечером, чтобы почтить память Пауло Гонсалвеша.

Португалец Пауло Гонсалвеш выступал в составе заводской команды Hero Motorsports Team Rally. Его лучшим результатом на было второе место, завоёванное им в 2015 году. А в 2013 году Пауло стал чемпионом мира по ралли-рейдам.

Грузовики

Позади самый протяжённый скоростной участок всего ралли, на котором лучшее время показали представители команды «КАМАЗ-мастер». Победу на седьмом спецучастке завоевал Андрей Каргинов, вторым финишировал Дмитрий Сотников, а Антон Шибалов замкнул тройку призёров воскресного спецучастка.

Сергей Вязович, гонщик команды «МАЗ-СПОРТавто», завершил прохождение седьмого скоростного участка с пятым результатом – между ним и тремя гонщиками «Синей армады» вклинился Алеш Лопраис.

Андрей Каргинов и Дмитрий Сотников занимали первое и второе место на протяжении всего спецучастка. А вот Антон Шибалов поначалу откатился на 11-е место, но постепенно нашёл нужный темп и, отыграв несколько позиций, завершил этап третьим.

На финишной отметке седьмого спецучастка разрыв между Каргиновым и Сотниковым составил всего-навсего три секунды! По меркам ралли-рейдов это вообще ничто. Шибалов же проиграл победителю спецучастка две минуты. Выступающий на капотном «МАЗе» Сергей Вязович отстал от Каргинова на девять с половиной минут.

Алексей Вишневский, также представляющий команду «МАЗ-СПОРТавто», закончил седьмой спецучасток девятым. Его товарищ по команде Александр Василевский финишировал с 20-м результатом.

По итогам семи этапов в зачёте грузовиков сложилась следующая ситуация – лидером классификации остаётся Андрей Каргинов. Вторым, проигрывая Каргинову 21 минуту, идёт Антон Шибалов. За ним – Сергей Вязович, который занимает третье место и проигрывает лидеру зачёта к этому моменту 47 минут.

Алексей Вишневский по итогам семи дней гонки занимает восьмое, а Александр Василевский – двенадцатое место в «грузовой» классификации гонки.

Что ждет участников завтра

Восьмой этап ралли-марафона «Дакар» – очередной кольцевой этап гонки протяжённостью 477 километров. Старт и финиш будет организован в Вади эль-Давасир. Пелотон гонки отправится на юг, где на пути их будут поджидать горный ландшафт, каньоны и пески. Один из отрезков спецучастка среды станет хорошей проверкой для двигателей гоночных машин, мотоциклов и квадроциклов – любителям высоких скоростей должная понравиться прямая длиной 40 километров! Но завтра будут и дюнные массивы, где спортсменам предстоит проявить совершенно другие знания и навыки – большую часть спецучастка составят как раз пески и дюны.

Цитаты:

Сергей Вязович, мастер спорта Республики Беларусь международного класса по автоспорту, руководитель спортивного коллектива «МАЗ-СПОРТавто», пилот экипажа № 503:

«Сегодня вообще ничего сложного не было. Плоский «одномерный» этап, с короткими заходами на низкие дюны. Но местами на прямых опять было очень мягкое покрытие и мы по-прежнему не можем развить максимальной скорости «в полный газ». На таком типе покрытия наш автомобиль не может держать максимальную скорость (недостаточный крутящий момент двигателя, чтобы двигаться с высокой скоростью по сравнению с твердыми покрытиями – прим. ред.)».

Александр Василевский, кандидат в мастера спорта Республики Беларусь по автомобильному спорту, пилот экипажа № 508 «МАЗ-СПОРТавто»:

«Сегодня очень длинный этап. Быстрый, скоростной – можно сказать «карусельная гонка» оттого, как меняется ландшафт. Пройдёшь дюны два-три километра, плато, снова дюны, снова плато. Мы не можем полностью разобраться в проблеме с мотором. Поменяли блок управления двигателем – казалось, что машина «поехала». Но через десять километров снова не выходила на максимальную скорость. Сегодня можно было всю дорогу держать газ в пол, а у нас было около 100-110 км/ч. (скорость, ограниченная регламентом, которую может держать грузовик – 140 км/ч – прим. ред.) Поэтому такой результат».

Алексей Вишневский, мастер спорта Республики Беларусь по автомобильному спорту, пилот экипажа № 528 «МАЗ-СПОРТавто»: