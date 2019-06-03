Пострадавших в массовом ДТП в Москве доставляли в больницу на вертолете

Пострадавших в массовом ДТП в Москве доставляли в больницу на вертолете
Июнь 03 08:09 2019

Для эвакуации пострадавших в ДТП людей на Кутузовском проспекте использовали вертолет

В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись пять транспортных средств. Шесть человек пострадали, двое были эвакуированы в больницу на вертолете. Движение по проспекту в сторону центра перекрыто, сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе столичного управления ГИБДД пояснили, что ДТП случилось в районе Минской улицы.

МЧС уточняет, что для извлечения двоих пострадавших была применена спецтехника.

Источник агентства отметил, что среди пострадавших — двое детей. Одним из транспортных средств, попавших в ДТП, оказался автобус. Его пассажиры не пострадали.

Источник.

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AMSRUS
AMSRUS

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