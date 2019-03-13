Ликсутов сообщил, что в Москве одна машина каршеринга заменяет восемь личных автомобилей

Москва занимает второе место в мире по количеству автомобилей каршеринга

Восемь человек в день в среднем пользуются одной машиной каршеринга в Москве. К концу года столица займет первое место среди городов мира по количеству таких автомобилей, сообщил в среду заммэра Москвы Максим Ликсутов эфире радио “Говорит Москва“.

“Одной машиной каршеринга по статистике в Москве каждый день пользуется восемь человек, в отличие от личной машины, которой пользуется один – максимум двое человек. То есть, одна машина каршеринга заменяет восемь автомобилей личного транспорта, это большой плюс для города, мы поддерживаем развитие каршеринга”, – сказал Ликсутов.

Он добавил, что несмотря на сложившийся в обществе негативный фон в отношении манеры езды водителей в таких автомобилях, машины каршеринга не являются “наиболее часто штрафуемыми”.

“Я не могу сказать, что автомобили каршеринга у нас наиболее часто штрафуемые машины, нет такого”, – отметил заммэра.



Он добавил, что к концу текущего года Москва может выйти на первое место среди городов мира по количеству автомобилей каршеринга. Сейчас столица по этому показателю находится на втором месте после Токио.

Кроме того, заммэра сообщил, что в Москве с 2014 года более 50 тыс. таксомоторных предприятий и таксистов были лишены разрешений на свою деятельность из-за различных нарушений.

“С 2014 года в Москве было отменено почти 51 тыс. разрешений на таксомоторные перевозки. В Московской области, а у нас есть соглашение, что и их машины могут работать здесь, количество отмен – более 150 тысяч”, – сказал Ликсутов.

Он уточнил, что одно из наиболее часто встречаемых нарушений, за которое отзывается разрешение, – закрытие регистрации индивидуального предприятия (ИП) сразу после получения лицензии.

“Особенно этим грешили индивидуальные предприниматели – открывали ИП, получали разрешение на такси на пять лет и на следующий день закрывали ИП. А машина покрашена, разрешение есть, налогов он не платит, не регистрируется нигде, но сейчас у нас есть онлайн-сверка с Федеральной налоговой службой, мы видим, что этот человек не имеет юрлица, это основание для отмены разрешения”, – пояснил Ликсутов.

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