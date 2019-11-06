Volkswagen представляет бестселлер Polo в новом, более доступном исполнении

Практичный набор функционального оборудования

Приложение Volkswagen Connect передает важную информацию об автомобиле на мобильный телефон

Volkswagen представляет бестселлер Polo в новом, более доступном исполнении SELECT. Цены на специальную версию начинаются от 799.900 рублей, модель уже можно заказать во всех официальных дилерских центрах марки

Volkswagen Polo SELECT предлагается со следующими двигателями: 90-сильным в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, 110-сильным в паре с 5-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической коробками передач.

Серийно модель комплектуется 15-дюймовыми стальными дисками с декоративными колпаками, а также наружными зеркалами, окрашенными в черный цвет и оборудованными обогревом, электрорегулировкой и фарами головного света с лампами H7. Опционально доступны также 15-дюймовые легкосплавные диски Estrada.

Интерьер новой модификации оформлен тканевой обивкой сидений Cushion, кожаной обивкой мультифункционального спортивного рулевого колеса, рычага ручного тормоза и переключателя КПП, декоративными вставками Dark Illusion, задними сиденьями, складываемыми в пропорции 60:40.

Polo SELECT оснащается следующим функциональным оборудованием: аудиосистемой R 140, центральным замком с дистанционным управлением, подогревом передних сидений и форсунок омывателя, круиз-контролем, а опционально доступен автоматический климат-контроль Climatronic с режимом рециркуляции. Также опционально для модели предлагаются светодиодные фары, пакеты оборудования «Комфорт» и «Безопасность».

Важной отличительной характеристикой специальной версии Polo SELECT является модуль и приложение Volkswagen Connect. Благодаря приложению владелец Polo SELECT получает возможность контроля и управления рядом функций автомобиля с помощью мобильного телефона.

После регистрации и получения Volkswagen ID в приложении Volkswagen Connect становятся доступны такие функции, как:

Обзор основной информации об автомобиле, в том числе его идентификационный номер, информация о пробеге и уровне топлива в баке, а также дата, когда необходимо пройти следующий технический осмотр

Обзор пройденного расстояния и времени в пути, потреблённого топлива и затрат на него, сортировка по типам поездок

Анализ стиля вождения с советами по повышению его эффективности и экономичности

Функция «сервисный центр» обозначит на карте авторизованные центры Volkswagen поблизости и предоставляет возможность записаться на обслуживание

В случае неисправности у клиента в один клик появляется доступ к службе помощи на дороге или горячей линии Volkswagen. Также в приложении можно узнать, что означает любая загоревшаяся на дисплее сигнальная лампочка

Поиск автомобиля на месте парковки с помощью функции геолокации (актуально на больших паркингах в мегаполисах)

Polo является одной из самых популярных моделей марки Volkswagen с момента выхода на рынок. Версия SELECT производится специально для России на заводе «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» в Калуге.