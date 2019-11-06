Volkswagen представляет бестселлер Polo в новом, более доступном исполнении

Volkswagen Polo SELECT предлагается со следующими двигателями: 90-сильным в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, 110-сильным в паре с 5-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической коробками передач.
Серийно модель комплектуется 15-дюймовыми стальными дисками с декоративными колпаками, а также наружными зеркалами, окрашенными в черный цвет и оборудованными обогревом, электрорегулировкой и фарами головного света с лампами H7. Опционально доступны также 15-дюймовые легкосплавные диски Estrada.
Интерьер новой модификации оформлен тканевой обивкой сидений Cushion, кожаной обивкой мультифункционального спортивного рулевого колеса, рычага ручного тормоза и переключателя КПП, декоративными вставками Dark Illusion, задними сиденьями, складываемыми в пропорции 60:40.
Polo SELECT оснащается следующим функциональным оборудованием: аудиосистемой R 140, центральным замком с дистанционным управлением, подогревом передних сидений и форсунок омывателя, круиз-контролем, а опционально доступен автоматический климат-контроль Climatronic с режимом рециркуляции. Также опционально для модели предлагаются светодиодные фары, пакеты оборудования «Комфорт» и «Безопасность».
Важной отличительной характеристикой специальной версии Polo SELECT является модуль и приложение Volkswagen Connect. Благодаря приложению владелец Polo SELECT получает возможность контроля и управления рядом функций автомобиля с помощью мобильного телефона.
Polo является одной из самых популярных моделей марки Volkswagen с момента выхода на рынок. Версия SELECT производится специально для России на заводе «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» в Калуге.
C 2014 года www.amsrus.ru
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