SUZUKI теперь можно купить в кредит без первого взноса

SUZUKI теперь можно купить в кредит без первого взноса
Март 07 17:04 2019

Автомобиль в кредит без первого взноса – это реальность

Компания ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» и ПАО «Совкомбанк» запустили специальную программу автокредитования для новых автомобилей Suzuki.

Программа действует с 1 марта. Процентная ставка составит от 2,24% годовых, размер первоначального взноса – от 0%, а максимальный срок кредита – 6 лет. Предложение распространяется на весь модельный ряд Suzuki.

Японская марка представлена в России тремя моделями. Это уникальный рамный внедорожник Jimny и два компактных кроссовера – Vitara и SX4.

«Строя оптимистичные планы по завоеванию рынка в России, бренд Suzuki рад предложить своим клиентам больше возможностей для приобретения настоящих японских автомобилей. Партнерство с ПАО Совкомбанк станет еще одной ступенью к расширению программ поддержки продаж автомобилей Suzuki», – заявил генеральный директор ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» г-н Такахаси Юта.

Японский автопроизводитель в этом году намерен реализовать в России 8500 автомобилей. Эту задачу позволит решить обновление модельного ряда марки. В продажу уже поступил обновленный кроссовер Vitara, а во второй половине 2019 года на рынок выйдет новое поколение внедорожника Jimny.

«Мы продолжаем успешное развитие отношений с автопроизводителями на российском рынке. Сотрудничество с СУЗУКИ МОТОР РУС  – свидетельство высокого доверия партнеров к Совкомбанку, как одному из ведущих банков на рынке автокредитования в России. Мы хорошо понимаем потребности клиентов и наших партнеров, предлагая оптимальные решения покупки автомобиля в рамках наших программ автокредитования.

Уверен, что партнерство между ПАО Совкомбанк и ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС»  будет взаимовыгодным и даст отличные результаты нашим компаниям», — комментирует главный управляющий директор ПАО «Совкомбанк» Андрей Спиваков.

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AMSRUS
AMSRUS

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