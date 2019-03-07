SUZUKI теперь можно купить в кредит без первого взноса

Компания ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» и ПАО «Совкомбанк» запустили специальную программу автокредитования для новых автомобилей Suzuki.
Программа действует с 1 марта. Процентная ставка составит от 2,24% годовых, размер первоначального взноса – от 0%, а максимальный срок кредита – 6 лет. Предложение распространяется на весь модельный ряд Suzuki.
Японская марка представлена в России тремя моделями. Это уникальный рамный внедорожник Jimny и два компактных кроссовера – Vitara и SX4.
«Строя оптимистичные планы по завоеванию рынка в России, бренд Suzuki рад предложить своим клиентам больше возможностей для приобретения настоящих японских автомобилей. Партнерство с ПАО Совкомбанк станет еще одной ступенью к расширению программ поддержки продаж автомобилей Suzuki», – заявил генеральный директор ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» г-н Такахаси Юта.
Японский автопроизводитель в этом году намерен реализовать в России 8500 автомобилей. Эту задачу позволит решить обновление модельного ряда марки. В продажу уже поступил обновленный кроссовер Vitara, а во второй половине 2019 года на рынок выйдет новое поколение внедорожника Jimny.
«Мы продолжаем успешное развитие отношений с автопроизводителями на российском рынке. Сотрудничество с СУЗУКИ МОТОР РУС – свидетельство высокого доверия партнеров к Совкомбанку, как одному из ведущих банков на рынке автокредитования в России. Мы хорошо понимаем потребности клиентов и наших партнеров, предлагая оптимальные решения покупки автомобиля в рамках наших программ автокредитования.Уверен, что партнерство между ПАО Совкомбанк и ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» будет взаимовыгодным и даст отличные результаты нашим компаниям», — комментирует главный управляющий директор ПАО «Совкомбанк» Андрей Спиваков.
«Мы продолжаем успешное развитие отношений с автопроизводителями на российском рынке. Сотрудничество с СУЗУКИ МОТОР РУС – свидетельство высокого доверия партнеров к Совкомбанку, как одному из ведущих банков на рынке автокредитования в России. Мы хорошо понимаем потребности клиентов и наших партнеров, предлагая оптимальные решения покупки автомобиля в рамках наших программ автокредитования.
Уверен, что партнерство между ПАО Совкомбанк и ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» будет взаимовыгодным и даст отличные результаты нашим компаниям», — комментирует главный управляющий директор ПАО «Совкомбанк» Андрей Спиваков.
C 2014 года www.amsrus.ru