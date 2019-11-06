Jeep организовал площадку в Crocus City и устраивает конкурс с памятными подарками

А в 2015 году бренд Jeep продлил сотрудничество с Juventus до 2021 года. Партнерство с клубом не является случайностью, команда происходит из итальянского города Турин, который, в свою очередь, является европейской штаб-квартирой концерна FCA.
В ноябре легендарный Juventus приехал в Россию, чтобы принять участие в игре с российским клубом Локомотив. Игра прошла на стадионе «Локомотив» в Черкизово.
Именно в рамках этой грандиозной игры Jeep приглашал поклонников футбола принять участие в ряде активностей на специально оборудованной площадке. Любители футбола смогли посостязаться в ловкости и силе, а также признаться в любви любимой команде. Организаторы сообщили, что все участники получили памятные призы от футбольного клуба Juventus. Одна из активностей, предложенных участникам – тест-драйвы автомобилей на Jeep Territory. Для быстрой и удобной поездки на Jeep Territory были специально организованы комфортабельные шаттлы.
Помимо мероприятия в Крокус Сити, Jeep объявляет конкурс в социальных сетях на лучший креативный пост о Jeep Territory, который дает возможность получить футболку с автографом футболиста Juventus. Чтобы стать участником конкурса, необходимо до 10 ноября пройти тест-драйв автомобиля Jeep наJeep Territory, создать фото или видео и разместить его в социальной сети Instagram с хэштегом #ForzaJeepRussia и креативной подписью.
Jeep всегда стремился поддерживать людей, влюбленных в свое дело. Именно поэтому на протяжении 7 лет бренд остается партнером легендарного клуба Juventus.
Ведь как сказал однажды Криштиану Роналду: «Без футбола моя жизнь ничего бы не значила».
C 2014 года www.amsrus.ru
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