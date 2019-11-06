Jeep организовал площадку в Crocus City и устраивает конкурс с памятными подарками

На территории Crocus City Jeep организовал пространство для любителей футбола

Помимо специально организованной площадки, Jeep проведет конкурс в Instagram с памятными подарками

Уже более 7 лет легендарный бренд Jeep является титульным спонсором итальянского футбольного клуба Juventus

А в 2015 году бренд Jeep продлил сотрудничество с Juventus до 2021 года. Партнерство с клубом не является случайностью, команда происходит из итальянского города Турин, который, в свою очередь, является европейской штаб-квартирой концерна FCA.

В ноябре легендарный Juventus приехал в Россию, чтобы принять участие в игре с российским клубом Локомотив. Игра прошла на стадионе «Локомотив» в Черкизово.

Именно в рамках этой грандиозной игры Jeep приглашал поклонников футбола принять участие в ряде активностей на специально оборудованной площадке. Любители футбола смогли посостязаться в ловкости и силе, а также признаться в любви любимой команде. Организаторы сообщили, что все участники получили памятные призы от футбольного клуба Juventus. Одна из активностей, предложенных участникам – тест-драйвы автомобилей на Jeep Territory. Для быстрой и удобной поездки на Jeep Territory были специально организованы комфортабельные шаттлы.

Помимо мероприятия в Крокус Сити, Jeep объявляет конкурс в социальных сетях на лучший креативный пост о Jeep Territory, который дает возможность получить футболку с автографом футболиста Juventus. Чтобы стать участником конкурса, необходимо до 10 ноября пройти тест-драйв автомобиля Jeep наJeep Territory, создать фото или видео и разместить его в социальной сети Instagram с хэштегом #ForzaJeepRussia и креативной подписью.

Jeep всегда стремился поддерживать людей, влюбленных в свое дело. Именно поэтому на протяжении 7 лет бренд остается партнером легендарного клуба Juventus.