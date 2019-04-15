Они растопили зимний гоночный сезон

Они всегда в центре событий. Без их решения машины не выйдут на старт, а гонщики не предпримут действий без их совета.

Невидимые герои — инженеры и механики команды. Что значит зимний сезон для них? Главный инженер команды AG Team Дмитрий Дудин расскажет о гоночном сезоне, как гонки выглядят изнутри.

Дмитрий Дудин

\Справка\

23.07.1989

г.Тольятти

Главный инженер команды

Ведущий Youtube-канала команды

Пришел в команду в 2017 году

\Справка\

В 2018 году дебютант зимних гоночных соревнований — команда AG Team из Казани становится Чемпионом России по трековым гонкам в личном и командных зачетах. Четыре пилота выступали в цветах AG Team из 11 участников.

Начало. Ехать должен был один

В автоспорте есть два времени года — лето и зима. И пока кто-то осенью, сидя у окна, сожалеет о том, что листья больше не зелёные, а солнце не такое тёплое, гоночные механики уже разбирают летний автомобиль буквально до болтиков. Времени на осеннюю хандру просто нет. Летний сезон заканчивается в октябре, зимний начнется с тестов в декабре. Это значит — остался ровно месяц, чтобы собрать автомобиль буквально из голого кузова.

\Справка\ Для AG Team летний сезон – 2018 официально завершился 7 октября 2018 в столице Чеченской Республики, когда Павел Кальманович стал обладателем Кубка Россиипо кольцевым гонкам, а команда AG Team — обладателем Кубка России в командном зачете. Команда выступала в трех классах Российской серии кольцевых гонок — Туринг, Национальный и Национальный Юниор.

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И неважно, что этот автомобиль в своей последней летней гонке увидел клетчатый флаг без единой царапины, он всё равно будет разобран. Когда ты борешься за чемпионство, ты должен быть уверен в каждой запчасти. В автоспорте почти не остается места для суеверия. Если автомобиль ломается на гоночном треке, это, скорее, результат того, что кто-то поленился лишний раз осмотреть его, нежели грустный черный кот, перебежавший тебе дорогу возле гостиницы.

\Справка\ Перед началом зимнего сезона планировалось лишь участие Чемпиона России по зимним трековым гонкам — 2018 Тимура Тимерзянова. Однако после первого этапа Павел Кальманович совместно с штабом команды принимает решение ехать целый сезон.

Зимний сезон для команды AG Team обещал быть интересным, по нескольким причинам.

Во-первых, состав команды: Павел Кальманович и Тимур Тимерзянов. Можно ли представить более сильную пару для борьбы за победу в чемпионате?

Во-вторых, состав участников 2019 года: среди них чемпионы России, чемпионы Европы, обладатели кубка России, кубка Татарстана и пилоты с опытом зимних стартов, количество которых вспоминать придется не один вечер. Все это команде механиков AG Team не даёт право расслабиться.

\Справка\ На участие в Чемпионате заявились вице-чемпион Европы по ралли-кроссу Айдар Нуриев, опытный кольцевик Роман Агошков, именитый раллист Евгений Аксаков и другие

\Справка\

Павел Кальманович пришел в команду на позицию тренера Анвара Тутаева на летний сезон 2017 года. В итоге стал ключевым пилотом в сезоне 2019.

Обладатель Кубка России по кольцевым гонкам — 2018, вице-чемпион России по ралли-кроссу — 2018 в составе AG Team «Изначально я планировал выехать только на первый домашний этап в Усадах, но потом приняли решение ехать весь сезон, так как утвердили командный зачет»

Что изменилось в сезоне 2019

В связи с изменениями регламента 2019 года команде инженеров предстояло разработать тактику ведения гонки. Изменилось следующее, теперь в расчет брались такие параметры: после каждого этапа обязательный весовой гандикап теперь будет вешаться над задней осью, а начисление очков в чемпионате теперь рассчитывается без коэффициентов. Так что за победу дают не только максимальное количество очков, но и 30 кг лишнего веса в салоне багажника. Новая система начисления очков организаторами придала гонкам борьбы за чемпионат, которая скорее всего продлиться до последнего этапа.

\Справка\

AG Team презентовала состав команды на зимний сезон 2017/2018 и объявила об участии в Чемпионате и Кубке России по зимним трековым гонкам в сезоне 2017/2018. Чемпион Европы и многократный призер соревнований по ралли-кроссу стал пилотом AG Team. В 2018 году Тимур впервые в своей гоночной карьере становится Чемпионом России по зимним трековым гонкам.

Всё это рождает несколько сценариев ведения боя. Ты можешь выиграть первые гонки и потом плестись последние этапы с лишним весом. А можешь переждать первые два этапа, не поднимаясь на верхнюю ступень пьедестала, и в конце выстрелить на более легкой машине. Всё это разнится с духом автоспорта, но таковы правила. Дошло до того, что пилот приезжает на трассу, ещё не зная свою тактику на гонку, и получает инструкции от команды буквально за 5 минут до выезда в боевой заезд.

Руководствуясь результатами предыдущих этапов, квалификации, первых стартов — пытались предсказать расстановку сил уже на следующий этап в разгар текущего. Все это привело нас на финальный этап в Ижевск в качестве лидера Павла и все еще претендующего на Чемпионство Тимура.

«Сезон выдался достаточно скомканным. Естественно, он принес и радостные события, победы — все-таки мы заняли первое и вторые места в Чемпионате России. Это подтвердило наш статус и уровень, который мы показали в прошлом году.»

Тимур Тимерзянов, вице-чемпион России по зимним трековым гонкам 2019

Сила AG Team — это не только профессиональные пилоты и инженеры, это еще и AG Team Family. В паддоке автодромов ни у одной команды не было столь сильной и теплой поддержки.

«Зимний сезон с АГ — это команда, которую объединяет общая цель, цель победить всех, и взять все, что можно было взять. Это холод, неудобная одежда, мокрые ноги и обветренные губы. Это гора пожаренных сосисок и литры глинтвейна. А еще это постоянный смех, окружение уже близких людей и суровое лицо Кальмановича:)»

Зарина Ляпидовская «Зимний автоспорт — это еще один способ провести зиму интересно. AG Team для меня — это семья. Такой поддержки в паддоке нет у большинства команд, чем мы гордимся. Наши пилоты — это наши друзья прежде всего, чьи удачи и трудности мы переживаем вместе.»

Сергей Данилов

\Справка\

Сезон 2019 состояли из 4-х этапов и проходил на четырех трассах: с.Усады, Набережные Челны( оба — Татарстан), г.Раменское (Московская область) и г.Ижевск (Удмуртская республика. В чемпионате приняло участие 14 пилотов из Москвы, Самары, Татарстана, Курской, Самарской, Орловской областей, Удмуртской республики.

Часть финальная: Ижевск

Приезжать в Ижевск всегда интересно по нескольким причинам, стоит выделить две:

Первая — это всегда полные трибуны в день гонки. Люди, упакованные теплыми вещами, валенками, несут с собой пакеты с термосами и бутербродами, чтобы простоять в -20 и выкрикивать имена полюбившихся пилотов, где еще такое встретишь? Разве что, в кинохронике советских времен.

Вторая – это специфика трассы, короткая дистанция и повороты с большим бэнкингом (углом наклона дороги), такая смесь нивелирует преимущество мощных моторов и дает возможность бороться в поворотах.

Добавьте к вышеперечисленному осознание того, что вся проделанная за зиму работа решит исход титула всего через 6 заездов, и вы получите примерное эмоциональное состояние членов команды.

День гонки. Из отеля механики отправились на трек не сразу, сначала нужно забрать из теплого гаража прицепы с гоночной техникой, она хоть и умеет разгоняться по льду до 160 и при этом поворачивать, но все же, простояв на улице зимой, заводиться иногда отказывается, да и особо от нее этого никто не требует, у нее другие задачи. Пилоты же поехали сразу на трек, ведь по расписанию сначала ведется жеребьевка гоночной резины, которую спортсмен обязан установить на переднюю ось и только. Это правило действует не первый год, и оно избавляет от уловок команд “химичить” с шипами и резиной. Так что все спортсмены получают пару новых колес, и правило «новое – значит лучше» тут не работает. Это самое скользкое состояние гоночного колеса, его нужно грамотно “прикатать” в тренировках.

Из отеля механики отправились на трек не сразу, сначала нужно забрать из теплого гаража прицепы с гоночной техникой, она хоть и умеет разгоняться по льду до 160 и при этом поворачивать, но все же простояв на улице зимой заводиться иногда отказывается, да и особо от нее этого никто не требует, у нее другие задачи.

Открытие, торжественная речь, проезд перед трибуной, лагерь и пилоты неторопливо надевают шлем, открывают дверь заведенной все утро машины, и устраиваются в своем офисе, пристегиваясь ремнями безопасности, все это означает, что до выезда осталось 5 минут. Механик молча подключает рацию, застегивает сетку водителя, закрывает дверь и отправляется на снежный бруствер, с которого видно большую часть трассы. Смысла что-либо говорить в данный момент пилоту нет, все уже тысячу раз обсуждалось на базе, по дороге в Ижевск, за ужином в отеле, снилось ночью и летало в воздухе.

Тимур Тимерзянов о зимнем сезоне 2019

«В этом году сложилась достаточно сложная обстановка: тактика играла определенную роль. В прошлом году мы смогли эту тактику разработать и обыграть. Но в этом году результаты первого этапа предвещали дальнейшие сложности. Мне было очень приятно и радостно выигрывать первый этап, открытие сезона, начало сезона. На домашней трассе в Усадах был для меня один из самых интересных этапов. На этой гонке была сильная борьба: соперники еще не знали свои силы, все пытались выиграть. Мы сделали все возможное, показали свои силы, показали, что AG Team на сегодняшний день так же на высоте. Мы выжили максимально возможный хороший результат по итогам сезона. Мы понимали, что первое место уже у нас в руках, а второе место достаточно далеко — должны были сложится все карты и звезды встать на свои места. Так и получилось: уверенная победа, не в первого раза, но в перезаезде с главным лидером. Да, при этом были технические неполадки в течение гонки, но мы все-таки смогли выиграть этап. Радует целеустремленность руководителя команды, он верит и поддерживает пилотов. Впереди новые открытия и возможности команды, работа над развитием автомобильного спорта в России, команда тоже думает, чем она может помочь России, но тут уже подключаются другие специалисты.

Есть будущее — дай бог, оно будет позитивным.»

Впереди 6 заездов по 6 машин, Павел Кальманович становится чемпионом в том случае, если Сергей Загуменов приезжает не выше 3 места, Сергей сильный соперник, и вариант, где он приезжает первым не исключался, тогда Павлу нужно быть в тройке лидеров. Тимур Тимерзянов приехал на этап с почти нереальной задачей, условие серебра в чемпионате решалось победой в гонке, такой, что Загуменов должен быть не выше 4 места. Учитывая форму Сергея и подготовку его автомобиля, этот вариант проговаривался, но был больше в качестве самоутешения. Погасли огни, зрители взревели, но моторов не слышно.

Зимний старт необычная вещь. Чтобы не зарыться на старте пилоты, как правило, стартуют, как на гражданской машине, плавно отпускают сцепление, почти не газуют, удивительно, но стиль «дачника с рассадой» — это самый быстрый способ уехать от соперников. Наши пилоты к первому повороту подъехали лидерами, но машина Павла в полной мере ощущала заслуги своего пилота на предыдущих этапах. Два первых места или 60 кг дополнительного веса от судей не давали толком разогнаться, так что держаться за Тимуром не удавалось и пришлось переключиться на борьбу с соперниками сзади.

В принципе этот лозунг распространился на все заезды. Тимур приезжает первым, Паша третьим, Сергей Загуменов чуть задерживается на старте и попадает в аварию, просто потеряв автомобиль в снежной пелене, образовавшейся от соперников, 0 очков. Процедура обязательного взвешивания после каждого заезда, и машины в лагере, механики проверяют давление в шинах, очищают налипший снег с машины. Из-за около нулевой температуры его налипает до 10 кг, что безусловно сказывается на времени с круга. Проверка связи по рации и пилоты отправляются на следующий заезд.

Гаснут огни, 4 круга и Тимур снова первый, Павел борется с соперниками, соперники борются с Павлом, таким образом, что он приезжает 4. Сергей Загуменов блестяще начал прорыв, но череда событий, заставившая трибуны вскрикнуть, принесла очередные 0 очков.

Тимуром не удавалось и пришлось переключиться на борьбу с соперниками сзади. В принципе этот лозунг распространился на все заезды.

В команде AG Team по-прежнему рабочая тишина. Пилоты вернулись в лагерь, рассказали ощущения по машине, поделились впечатлением кто что видел на трассе. Скоротечность зимних соревнований заставляет опять надевать шлем, идти пристегиваться в машину, не успев глотнуть горячего чая.

Гаснут огни, 4 круга, Тимур — третий, Павел уже не борется с соперниками, борется с машиной. В первом повороте случился контакт с другой машиной, и колеса смотрят на зрителей, а не на дорогу. Сергей Загуменов приезжает четвертым. Такой расклад начинает быть похожим на тот, что мы назвали нереальным. Соперники просто сами расступаются, и просят, чтобы их обогнали. Такое ощущение, что мы в идеальном мире, где нет войны, виз в Америку и ипотека за 1% годовых. Четвертый заезд разбил стекла в розовых очках, Тимур, не дожидаясь клетчатого флага, пригоняет автомобиль со страшными звуками из коробки передач. Осматриваем машину, она больше двигаться не может, требуется замена КПП.

До следующего заезда полчаса. Все механики переключились на одну машину, трое снизу, двое сверху, кто-то уже принес запасную КПП, вокруг машины скопились болельщики. Все наблюдают за происходящим и куда-то постоянно показывают пальцем. 25 минут и коробка установлена, но машина по-прежнему не заводится. Масло на морозе предательски замерзло и никак не хотело идти самотеком через воронку. Это пустяковое действие заставило понервничать, но, к счастью, автомобиль выехал на трек вовремя, и маршалы дали старт пятому заезд. Гаснут огни, 4 круга и Тимур снова первый, Паша — 4-ый, Загуменов — 3-ий. И, похоже, что ни одно событие в шестом заезде не повлияет на тот факт, кому досталось звание Чемпиона Страны. Павел Кальманович уезжает на последний заезд в качестве неофициального Чемпиона России по трековым гонкам 2019 года!

Павел Кальманович — Чемпион России по зимним трековым гонкам 2019

«Очень интересный зимний сезон получился, не смотря на то что было не много участников, все были быстрые и боролись до конца. После первого этапа мы проделали огромную работу с автомобилями и это дало результат. Мы выиграли все 4 этапа и заняли 2 первые строчки по итогам и забрали командное чемпионство. Огромное спасибо команде, нашим болельщикам, которые на протяжении всего чемпионата нас поддерживали, нашим спонсорам и партнерам. Впереди летний сезон, большие задачи и новые приключения!»

Но радоваться никто не начинает, шансы на осуществление нереального расклада событий, где Тимур завоевывает серебро по итогу чемпионата, еще существуют. Для этого необходимо в последнем заезде опередить Евгения Аксакова, у которого за плечами не один год выступлений в трековых гонках. Шестой заезд, гаснут огни, 4 круга и Тимур снова первый! Паша уже едет и строит планы на лето, а вот Евгений не собирался сдаваться. Он приезжает следом за Тимуром. Это означало равенство очков, что по правилам соревнований служит поводом для перезаезда за первое место.

Что ж, на старте выстраиваются только два автомобиля. Именно они будут решать, кто заберет кубок финального этапа. Абсолютно вся команда забралась на снежный вал вдоль трассы, выстроившись в линию, не загораживая друг другу обзор, все пристально смотрят на выход из первого поворота. Поднимается снежная пыль, слышен рев мотора, они едут! Кто же впереди? Кажется, Тимур! Кто-то крикнул, но ситуация быстро поменялась, и уже Евгений был лидером заезда. Тимерзянов на входе в следующий поворот сразу пробует атаковать, обходит соперника! Но автомобиль утаскивает на внешнюю траекторию, и Евгений возвращает себе позицию. Стартовая прямая, и Тимур не дает зрителям отдышаться, сразу лезет на внутренний радиус, пролазит между сугробом и машиной Аксакова, вовремя прикрывается и больше не дает шансов вернуть позицию! Команда, казалось, вокруг себя начала топить снег своими эмоциями, руки зависли в воздухе, флаги развеваются. МЫ — ЧЕМПИОНЫ! Клетчатый флаг. ВСЁ! Официально! Кальманович — первое место по итогам 2019 года, Тимерзянов — серебряный призер 2019 года.

Из четырех этапов — все были выиграны пилотами команды AG Team!