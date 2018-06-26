В Париже прекращает работу крупнейший каршеринг электромобилей 20

Французский Autolib прекратит работу в Париже.

Синдикат Autolib Velib Metropole (SAVM) в четверг проголосовал за прекращение контракта, связывающего мэрию города с группой Bollore (владеет Autolib), сообщили «Ведомости» .

SAVM, в который входят представители более ста муниципалитетов парижской агломерации, отказались покрывать ожидаемые убытки компании. Сейчас у Autolib рекордный дефицит, поэтому Bollore попросила муниципалитеты компенсировать в ближайшие пять лет 233 млн евро. Отказ в компенсации означает прекращение договора. Сервис остановится в ближайшие дни, сообщила Bollore.

Мэрии предстоит выплатить компании отступные за разрыв контракта, сумма которых, скорее всего, будет определена в суде. SAVM полагает, что отступные составят значительно меньше запрошенной Bollore компенсации за ожидаемые убытки, но компания претендует на 300 млн евро.

Каршеринг электромобилей Autolib запущен в Париже в 2011 г. Он работает по принципу поминутной оплаты и обмена машинами (Bluecar, 4000 шт., крупнейший парк в регионе) только на специальных уличных парковках (около 1100), оборудованных зарядными станциям. В апреле 2018 г. у сервиса, по данным Les Echos, было 153 500 подписчиков. Autolib также действует в Лионе и Бордо.

Сервис стал хронически убыточным из-за снижения использования. Например, в 2017 г. среднее число ежедневных поездок снизилось на 16% до 13 251 шт. Причиной этого стало активное развитие в регионе служб вызова машин с водителем (например, Uber), конкурирующих каршерингов без привязки к станциям, мотошерингов (электроскутеры Cityscoot и Coup), велопрокатов и сервисов поиска попутчиков (BlaBlaCar), которые стали альтернативой не только общественному транспорту, но и Autolib. К тому же, конкурирующие сервисы создавались исключительно на частные инвестиции и не зависели, как Autolib, от делегирования полномочий государственными службами.

Конфликт между мэрией Парижа и Bollore длился несколько месяцев. «Группа Bollore не оставила нам выбора», — пожаловалась неделю назад мэр 12-го округа Парижа и президент SAVM Катрин Баратти-Эльбаз, сообщив про зашедшие в тупик «месяц назад» переговоры с оператором Autolib. Мэрия Парижа уже начала поиск альтернативы Bollore среди автопроизводителей. О готовности заменить Autolib заявила PSA Group, которая сотрудничает с Bollore в производстве электромобилей.