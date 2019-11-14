Lamborghini и Массачусетский технологический институт патентуют новую технологию для производства суперконденсаторов

Первым значимым результатом совместной работы Automobili Lamborghini и Массачусетского технологического института стал патент на инновационный синтетический материал, который послужит технологической базой для суперконденсаторов нового поколения

Сотрудничество началось три года назад — с присоединения Automobili Lamborghini к совместной программе Массачусетского технологического института (МТИ) и итальянского правительства. В 2017 году были запущены два исследовательских проекта при участии профессоров МТИ Мирча Динкэ (Mircea Dincă, химический факультет) и Джона Анастасьоса Харта (John Anastasios Hart, машиностроительный факультет).

Компания Automobili Lamborghini выступает соавтором этого патента. Дальнейшие исследования будут направлены на улучшение свойств материала и его широкомасштабное производство. В глобальном смысле — это шаг компании в сторону электрической мобильности, курс на которую был взят еще в 2017 году с презентации суперкара Terzo Millennio. Вслед за ним, в 2019 году, на Франкфуртском автомобильном салоне была представлена модель Sián.

Стефано Доменикали (Stefano Domenicali), председатель правления и исполнительный директор компании Automobili Lamborghini, отметил: «Мы проводим совместную Исследовательскую работу с Массачусетским технологическим институтом, которая полностью соответствует нашим ценностям и устремленности в будущее, где вопрос гибридизации станет крайне актуальным».

Патент и сотрудничество с химическим факультетом Массачусетского технологического института

Новый запатентованный материал, созданный на базе металлоорганической структуры, синтезирован сотрудниками группы химического факультета МТИ под руководством профессора Мирча Динкэ при поддержке подразделения Automobili Lamborghini Concept Development Department. Молекулярная структура материалов этого семейства делает их идеальным составляющим для производства электродов для высокопроизводительных суперконденсаторов будущего. Эта структура предусматривает увеличенную удельную площадь поверхности (на которую воздействуют электрический заряд) по отношению к массе и объему образца. Если говорить более детально, то целью исследовательского проекта стало повышение удельной энергоемкости: в заявке на патент говорится о возможности повышения плотности энергии до 100% по сравнению с существующей технологией.

Исследователи приступили к работе, стремясь добиться двукратного увеличения этого показателя. Однако патентуемое решение, ставшее результатом двухлетней работы, обладает значительно большим потенциалом даже по сравнению с суперконденсаторами, используемыми в модели Lamborghini Sián и представляющими собой лучшие образцы классических технологий.

Из-за исключительной мощности и долговечности суперконденсаторы — идеальное решение для мощных суперспорткаров, а благодаря деятельности компании Automobili Lamborghini в ближайшие годы они станут одной из важнейших технологий, применяемых в автомобилестроении.

Сотрудничество с машиностроительным факультетом Массачусетского технологического института

Трехлетнее сотрудничество с Джоном Анастасьосом Хартом, профессором машиностроительного факультета Массачусетского технологического института, нацелено на разработку новых принципов конструирования для производства материалов высокоэффективных аккумуляторных батарей, которые можно интегрировать в конструкцию автомобиля. Результатом проекта станут прототипы аккумуляторных батарей, обладающие высокой емкостью, геометрической адаптивностью и структурной целостностью — важнейшими свойствами, от которых зависит достижение целевых показателей, заданных концептом Lamborghini Terzo Millennio.

Уверенный прогресс группы профессора Харта уже на начальном этапе, а также экспертиза в области разработки материалов, организации производственных процессов и проектирования позволят группе достичь амбициозных целей.

Сотрудничество в рамках совместной программы Массачусетского технологического института и итальянского правительства

Благодаря партнерству в рамках программы Массачусетского технологического института и итальянского правительства два студента института получили возможность набраться опыта, работая в компании Automobili Lamborghini и участвуя в разработке спецификаций для композитных материалов, а также выполняя математическое моделирование проводящих свойств суперконденсаторов. Опираясь на положительные результаты, компания Automobili Lamborghini приняла решение продлить сотрудничество до конца следующего года.