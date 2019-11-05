В Китае для краш-тестов теперь используют и животных вместо манекенов

Как сообщает источник, китайцы объясняют необходимость проведения подобных испытаний тем, что живые существа лучше помогают понять процессы, происходящие во время ДТП – особенно с детьми.

На что организация PETA, борющаяся за этичное отношение к животным, отметила наличие у людей и свиней слишком разное анатомическое строение, чтобы делать какие-либо выводы по итогам страшных краш-тестов.