В Китае для краш-тестов теперь используют и животных вместо манекенов

В Китае для краш-тестов теперь используют и животных вместо манекенов
Ноябрь 05 17:31 2019

Живых свиней и даже крупных собак пристегивают к креслам, после чего автомобили разбивают о стену на скорости около 50 км/ч.

После проведения серии таких краш-тестов большинство животных погибли, а выжившие получили тяжелые травмы – Авторамблер.

Информация о жестоких краш-тестах, попавшая в СМИ, тот час же всколыхнула общественность и “зеленые” организации по всей Европе, которую охватил тренд бережного отношения к окружающей среде и поголовной электрификации автомобилей.

Как сообщает источник, китайцы объясняют необходимость проведения подобных испытаний тем, что живые существа лучше помогают понять процессы, происходящие во время ДТП – особенно с детьми.

Краш-тест со свиньями

Фото: Qiaolin Wang, Hongyi Xiang, Sishu Guan Et Al / International Journal of Crashworthiness

На что организация PETA, борющаяся за этичное отношение к животным, отметила наличие у людей и свиней слишком разное анатомическое строение, чтобы делать какие-либо выводы по итогам страшных краш-тестов.

“Свиньи и собаки не умеют сидеть в автомобильных креслах, как люди”, – комментируют представители PETA.

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AMSRUS
AMSRUS

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