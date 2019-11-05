В Китае для краш-тестов теперь используют и животных вместо манекенов

После проведения серии таких краш-тестов большинство животных погибли, а выжившие получили тяжелые травмы – Авторамблер.
Информация о жестоких краш-тестах, попавшая в СМИ, тот час же всколыхнула общественность и “зеленые” организации по всей Европе, которую охватил тренд бережного отношения к окружающей среде и поголовной электрификации автомобилей.
Как сообщает источник, китайцы объясняют необходимость проведения подобных испытаний тем, что живые существа лучше помогают понять процессы, происходящие во время ДТП – особенно с детьми.
Фото: Qiaolin Wang, Hongyi Xiang, Sishu Guan Et Al / International Journal of Crashworthiness
На что организация PETA, борющаяся за этичное отношение к животным, отметила наличие у людей и свиней слишком разное анатомическое строение, чтобы делать какие-либо выводы по итогам страшных краш-тестов.
“Свиньи и собаки не умеют сидеть в автомобильных креслах, как люди”, – комментируют представители PETA.
“Свиньи и собаки не умеют сидеть в автомобильных креслах, как люди”, – комментируют представители PETA.
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