Jaguar Land Rover представляет новый Range Rover Sport HST

Компания Jaguar Land Rover представляет специальную версию Range Rover Sport HST

Этот автомобиль первым из модельного ряда компании получил совершенно новый рядный шестицилиндровый 3,0-литровый бензиновый двигатель Ingenium мощностью 400 л.с., работающий в паре с мягкой гибридной силовой установкой MHEV.

Новый 400-сильный двигатель Ingenium, доступный для данной версии, стал более отзывчивым и сбалансированным, чем бензиновый V6. Он позволяет разогнать Range Rover Sport с места до 100 км/ч всего за 6,2 секунды при максимальной скорости в 225 км/ч. В свою очередь, технология MHEV делает работу двигателя еще более эффективной, улучшая показатели динамики и расхода топлива за счет рекуперации энергии, образующейся во время торможения. При этом, в отличие от технологии подзаряжаемого гибрида PHEV, технология MHEV не требует подзарядки от электросети.

Ник Роджерс (Nick Rogers), главный инженер Jaguar Land Rover: «Рядные шестицилиндровые двигатели гораздо лучше сбалансированы, чем V6, и наш новый Ingenium был разработан исходя из этих соображений для оптимизации эффективности в любых условиях эксплуатации. Передовые функции, в том числе электрический нагнетатель, гарантируют фирменные динамику и управляемость Range Rover Sport, в то время как интеллектуальная технология мягкого гибрида MHEV перераспределяет энергию в целях повышения топливной экономичности и снижения объемов вредных выбросов».

Помимо нового двигателя, специальная версия Range Rover Sport HST получила ряд уникальных деталей интерьера и экстерьера, среди которых фирменные бейджи, а также отделка из углеволокна для вентиляционных решеток на капоте, решетки радиатора, боковых воздухозаборников и двери багажного отделения.

Для Range Rover Sport HST доступно на выбор 2 дизайна кованых колесных дисков, а также 5 цветовых вариантов экстерьера: Santorini Black, Fuji White, Indus Silver, Firenze Red и Carpathian Grey. Отличительной чертой версии HST станут красные тормозные суппорты. В качестве опции клиенты также могут выбрать анодированные тормозные суппорты, выполненные в сером цвете.

Передние сиденья Dynamic с регулировкой в 16 направлениях доступны в обновленной цветовой палитре. Рулевое колесо и рычаг переключения передач получили качественную отделку искусственной замшей, подрулевые переключатели передач выполнены в цвете Satin Chrome, а приборная панель отмечена бейджем HST. Кроме того, пакет систем безопасности включает передовую систему круиз-контроля с функциями ассистента рулевого управления и Stop&Go наряду с системой экстренного торможения на высоких скоростях. Владельцам также предоставляется возможность испытать преимущества традиционных систем помощи при движении на бездорожье, таких как Terrain Response 2

Новая версия Range Rover Sport HST будет доступна для заказа на российском рынке с апреля 2019 года.