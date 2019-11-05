Renault Duster проверили по южноамериканской методике Latin NCAP

В Чили провели краш-тест Renault Duster. Популярный кроссовер Рено проверили по южноамериканской методике Latin NCAP

Как сообщает «Автоцентр», испытания Latin NCAP для Дастера включали два краш-теста:

Лобовой удар на скорости 64 км/ч с 40-процентным перекрытием

Боковое столкновение при 50 км/ч

В краш-тестах принимал Рено Дастер румынской сборки – именно такой, как поставляется в Украину. Автомобиль был оснащен 2 подушками безопасности, ESP и креплениями для детских кресел Isofix.

Результат Дастера – 4 звезды из 5 за защиту взрослых и 2 – за безопасность детей. Лобовой удар структура кузова выдержала, хоть и сработала на пределе. Также манекены детей в возрасте 1,5 и 3 лет ударились о детали салона, а это значит риск травм.

В боковом столкновении отмечена хорошая защита головы и талии, а вот грудная клетка получила удовлетворительную оценку.

К слову, в Европе Дастер тестировали еще в 2017 году, причем в версии с 4 подушками безопасности. Кроссовер получил 3 звезды, хотя следует отметить, что условия EuroNCAP более суровые, а программа краш-тестов – шире и разнообразнее.