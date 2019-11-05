Renault Duster проверили по южноамериканской методике Latin NCAP

Как сообщает «Автоцентр», испытания Latin NCAP для Дастера включали два краш-теста:
В краш-тестах принимал Рено Дастер румынской сборки – именно такой, как поставляется в Украину. Автомобиль был оснащен 2 подушками безопасности, ESP и креплениями для детских кресел Isofix.
Результат Дастера – 4 звезды из 5 за защиту взрослых и 2 – за безопасность детей. Лобовой удар структура кузова выдержала, хоть и сработала на пределе. Также манекены детей в возрасте 1,5 и 3 лет ударились о детали салона, а это значит риск травм.
В боковом столкновении отмечена хорошая защита головы и талии, а вот грудная клетка получила удовлетворительную оценку.
К слову, в Европе Дастер тестировали еще в 2017 году, причем в версии с 4 подушками безопасности. Кроссовер получил 3 звезды, хотя следует отметить, что условия EuroNCAP более суровые, а программа краш-тестов – шире и разнообразнее.
C 2014 года www.amsrus.ru
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