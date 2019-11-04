Volkswagen расширяет круг автомобилей, входящих в программу послегарантийной поддержки автомобилей с пробегом Das WeltAuto

Автомобили возрастом до 10 лет на момент продажи получают постгарантийную поддержку

Автомобили защищены до наступления возраста 11 лет или пробега 220.000 км

Постгарантийная поддержка включена в стоимость автомобиля

Продукт уже доступен в дилерских центрах

Марка Volkswagen расширяет круг автомобилей, входящих в программу послегарантийной поддержки автомобилей с пробегом Das WeltAuto

Впервые в массовом сегменте марка Volkswagen предлагает постгарантийную поддержку на автомобили, продаваемые через официальных дилеров по программе Das WeltAuto, возрастом до 10 лет и с пробегом до 200.000 км на момент продажи.

В рамках данной программы любой автомобиль может быть предложен клиенту с покрытием риска поломки на 12 месяцев. Другими словами, клиент, купивший даже 10-летний автомобиль с пробегом по программе Das WeltAuto, будет уверен в своем автомобиле и защищен от расходов на ремонт до наступления возраста автомобиля 11 лет или до пробега 220.000 км.

Программа Das WeltAuto не имеет аналогов в России и представляет собой комплекс мер, направленных на снижение рисков клиента при покупке автомобиля с пробегом.

Дилеры марки Volkswagen проводят предпродажную подготовку, которая исключает наличие дефектов в автомобиле. Все автомобили Das WeltAuto проходят диагностику в соответствии с международными стандартами Volkswagen и получают гарантию. В гарантийный срок действие программы Das WeltAuto не ограничивается пределами России: клиенты могут осуществлять гарантийный ремонт во всех официальных дилерских центрах Volkswagen в странах Евросоюза, а также в Беларуси и Казахстане.

Владельцы автомобилей Das WeltAuto могут воспользоваться профессиональной технической поддержкой Volkswagen 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

В 2019 году марка Volkswagen наблюдает рост активности дилеров в продажах автомобилей с пробегом, и особенно – в продаже сертифицированных автомобилей. Только за сентябрь 2019 года было продано более тысячи автомобилей с сертификатом Das WeltAuto. Клиенты все больше склоняются к покупке проверенного и подготовленного автомобиля в комфортных условиях дилерского центра. Участниками Das WeltAuto в России являются 111 дилеров марки.