В четырех регионах педагоги детских садов прошли обучение по проекту Hyundai «Безопасная дорога»

Уникальный комплексный социально-образовательный проект Hyundai для всей семьи «Безопасная дорога» по формированию культуры безопасного поведения на дорогах в 2019 году расширил свою географию и вышел на федеральный уровень

Осенью к нему присоединились Республика Башкортостан, Новосибирская, Архангельская области и Красноярский край. Проект разработан по инициативе и поддержке компании «Хендэ Мотор СНГ».

В 2019-2020 учебном году эксперты компании «Хендэ Мотор СНГ» провели образовательные тренинги для 310 воспитателей из 46 детских садов. В течение 20 академических часов участники познакомились со спецификой реализации образовательного проекта «Безопасная дорога», освоили правила дорожного движения и безопасного поведения на дорогах, а также изучили особенности мониторинга и оценки эффективности инициативы.

В октябре, по завершению обучения, всем участникам вручили сертификаты. В торжественных мероприятиях приняли участие представители УГИБДД МВД и Министерства образования Республики Башкортостан, Новосибирской, Архангельской областей и Красноярского края, руководители и педагоги дошкольных образовательных организаций и представители компании «Хендэ Мотор СНГ». Теперь воспитатели начнут реализацию проекта «Безопасная дорога» в своих дошкольных образовательных организациях для более чем 3450 детей и их родителей.

В октябре 2017 года компания «Хендэ Мотор СНГ» запустила уникальный социально-образовательный проект для всей семьи «Безопасная дорога». С 2017 года проект реализуется в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Воспитатели детских учреждений проводят интерактивные занятия для детей по формированию культуры безопасного поведения на дорогах, а также кейс-клубы и семинары для родителей, семейные игровые практики по дорожной безопасности. Участники получают обширный методический набор, включая образовательные материалы и пособия, дидактические карточки, электронный архив с наглядными материалами и видео, игры и семейные задания для проведения занятий и обучающих экспериментов по дорожной безопасности. В сентябре 2019 года к проекту присоединились Республика Башкортостан, Новосибирская, Архангельская области и Красноярский край.

Цель проекта – способствовать формированию культуры безопасного поведения на дорогах у дошкольников и их родителей и снижению количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

Проект «Безопасная дорога» направлен на информационную поддержку родителей и их вовлечение в решение проблемы детского травматизма. Кроме того, инновационный опыт, готовые методические разработки и обучение преподавателей повысят квалификацию специалистов дошкольных образовательных учреждений, улучшат качество работы учреждений в этой области.

Образовательная концепция проекта «Безопасная дорога» получила положительные отзывы и поддержку Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ, ФКУ «Научно-исследовательский центр проблем безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации», Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России и была рекомендована к апробации в образовательных организациях на территории Российской Федерации.

Инновационные разработки авторов проекта «Безопасная дорога» рекомендованы к тиражированию в дошкольных образовательных организациях во всех регионах Российской Федерации.