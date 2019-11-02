В Подольске иномарка повисла на тросовом ограждении

«Авария произошла на площади Ленина в субботу утром (2 ноября – ред.). Иномарка повисла (левой частью) на тросовом ограждении, установленном на Большой Серпуховской улице», – сказал очевидец.
«Авария произошла на площади Ленина в субботу утром (2 ноября – ред.). Иномарка повисла (левой частью) на тросовом ограждении, установленном на Большой Серпуховской улице», – сказал очевидец.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», по состоянию на 10:08 на данном промежутке автодороги движение затруднено.
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