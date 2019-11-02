В Подольске иномарка повисла на тросовом ограждении

В Подольске иномарка повисла на тросовом ограждении
Ноябрь 02 13:41 2019

В субботу утром иномарка повисла на тросовом ограждении на площади Ленина в Подольске, сообщил «РИАМО» очевидец ДТП

«Авария произошла на площади Ленина в субботу утром (2 ноября – ред.). Иномарка повисла (левой частью) на тросовом ограждении, установленном на Большой Серпуховской улице», – сказал очевидец.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», по состоянию на 10:08 на данном промежутке автодороги движение затруднено.

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AMSRUS
AMSRUS

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