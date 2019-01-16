Результаты продаж Mitsubishi Motors в Европе

Объём продаж увеличился на 19% по сравнению с 2017 годом (139,365 единиц) и составил 165, 259 единиц.

В России результаты продаж показали значительный рост. Всего в 2018 году было реализовано 45 390 автомобилей, что на 87% выше результатов 2017 года (24 325).

Outlander PHEV продолжает играть роль флагмана бренда на европейских рынках. Он стал одним из немногих внедорожников на рынке с показателем уровня выхлопных газов 46 г/км, полностью соответствующим новым требованиям европейского протокола тестирования WLTP. Новый кроссовер-купэ Eclipse Cross, принес бренду 27 000+ дополнительных продаж в Европе с момента запуска в начале 2018 года, в то время как продажи компактного ASX в регионе остались на уровне более 30000 единиц. В сегменте пикапов L200 немного замедлил свой рост после значительного роста на протяжении двух календарных лет подряд (+11% в 2016 и снова + 11% в 2017) за год до запуска его только что объявленного преемника. Компактный и экономичный Space Star/ Mirage, с его уровнем выхлопных газов всего 103 г/км (1.0 М/Т) – вместе с Outlander PHEV и i-MiEV продолжает вносить свой вклад в достижения автомобилей Mitsubishi в области соответствия европейским стандартам уровня выхлопных газов, особенно на рынке Германии, где была продана почти половина всего объёма этой модели.