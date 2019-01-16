Результаты продаж Mitsubishi Motors в Европе

Результаты продаж Mitsubishi Motors в Европе
Январь 16 19:01 2019

Mitsubishi Motors Еurope объявила о результатах продаж в 2018 году

Объём продаж увеличился на 19% по сравнению с 2017 годом (139,365 единиц) и составил 165, 259 единиц.

В России результаты продаж показали значительный рост. Всего в 2018 году было реализовано 45 390 автомобилей, что на 87% выше результатов 2017 года (24 325).

Mitsubishi Outlander PHEV 2018Outlander PHEV продолжает играть роль флагмана бренда на европейских рынках. Он стал одним из немногих внедорожников на рынке с показателем уровня выхлопных газов 46 г/км, полностью соответствующим новым требованиям европейского протокола тестирования WLTP.Новый кроссовер-купэ Eclipse Cross, принес бренду 27 000+ дополнительных продаж в Европе с момента запуска в начале 2018 года, в то время как продажи компактного ASX в регионе остались на уровне более 30000 единиц.Mitsubishi L200 лидер продаж первого полугодия 2018В сегменте пикапов L200 немного замедлил свой рост после значительного роста на протяжении двух календарных лет подряд (+11% в 2016 и снова + 11% в 2017) за год до запуска его только что объявленного преемника.mitsubishi-mirage space-starКомпактный и экономичный Space Star/ Mirage, с его уровнем выхлопных газов всего 103 г/км (1.0 М/Т) – вместе с Outlander PHEV и i-MiEV продолжает вносить свой вклад в достижения автомобилей Mitsubishi в области соответствия европейским стандартам уровня выхлопных газов, особенно на рынке Германии, где была продана почти половина всего объёма этой модели.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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