Lada открывает дилерский центр в Азербайджане

Lada открывает дилерский центр в Азербайджане
28 января 20:11 2020

Lada открывает дилерский центр в Баку

В столице Азербайджана, открылся новый официальный дилерский центр LADA. На торжественном открытии нового автосалона присутствовали управляющий директор по экспорту LADA Макс Миссана и руководство официального дистрибьютора LADA в Азербайджане ОАО «ХАЗАР-ЛАДА».

Новый дилерский центр LADA выполнен в сити-формате – расположен в торговом комплексе. Автосалон вмещает 6 демонстрационных автомобилей в зоне шоурума и сервисную зону; предусмотрены парковочные места для клиентов и автомобилей для тест-драйва.

Новый дилерский центр полностью соответствует стандартам бренда LADA с точки зрения визуальной идентификации и внутреннего оформления, а также процессов обслуживания клиентов. Адрес дилерского центра: Баку, Сумгаитское шоссе, 13 км.

Автосалон Lada Баку Азербайджан

Азербайджан – один из ключевых экспортных рынков для LADA. Помимо нового автосалона, к услугам азербайджанских клиентов представлены еще два дилерских центра LADA, где предлагается полный спектр услуг, включая автокредитование, автострахование, лизинг и trade-in.

Расширение дилерской сети поможет российскому Бренду поддержать лидирующие позиции на рынке, и позволит удовлетворить растущий спрос на автомобили LADA. Так, по итогам 2019 года объем продаж в Азербайджане увеличился на 40% и составил 1 600 автомобилей.

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LadaАзербайджандилерский центр
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AMSRUS
AMSRUS

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