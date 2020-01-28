Lada открывает дилерский центр в Азербайджане

Lada открывает дилерский центр в Баку

В столице Азербайджана, открылся новый официальный дилерский центр LADA. На торжественном открытии нового автосалона присутствовали управляющий директор по экспорту LADA Макс Миссана и руководство официального дистрибьютора LADA в Азербайджане ОАО «ХАЗАР-ЛАДА».

Новый дилерский центр LADA выполнен в сити-формате – расположен в торговом комплексе. Автосалон вмещает 6 демонстрационных автомобилей в зоне шоурума и сервисную зону; предусмотрены парковочные места для клиентов и автомобилей для тест-драйва.

Новый дилерский центр полностью соответствует стандартам бренда LADA с точки зрения визуальной идентификации и внутреннего оформления, а также процессов обслуживания клиентов. Адрес дилерского центра: Баку, Сумгаитское шоссе, 13 км.

Азербайджан – один из ключевых экспортных рынков для LADA. Помимо нового автосалона, к услугам азербайджанских клиентов представлены еще два дилерских центра LADA, где предлагается полный спектр услуг, включая автокредитование, автострахование, лизинг и trade-in.

Расширение дилерской сети поможет российскому Бренду поддержать лидирующие позиции на рынке, и позволит удовлетворить растущий спрос на автомобили LADA. Так, по итогам 2019 года объем продаж в Азербайджане увеличился на 40% и составил 1 600 автомобилей.