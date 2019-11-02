FCA объявил о запуске сборки Jeep Compass в Европе

В 2018 году в регионе EMEA было поставлено на учет более 78 000 Jeep Compass. Автомобиль стал самой продаваемой моделью Jeep в Европе

Наблюдая активный интерес европейских покупателей к Jeep Compass, было принято решение сделать завод Melfi первым производством в Европе с линией сборки Jeep Compass

Plant Academy – инновационное решение комплекса Melfi, которое призвано раскрывать человеческие таланты и идеи

Jeep Compass – модель стратегического значения для концерна FCA. Данный автомобиль в 2017 году был специально разработан для Европы

Как только модель поступила в продажу, её высоко оценили европейские покупатели. В 2018 году в регионе EMEA было поставлено на учёт более 78 000 Jeep Compass. Это составляет более 40% от общего ежегодного объема продаж Jeep и делает модель одной из самых продаваемых моделей Jeep в Европе. А в 2019 году Compass подтвердил свое лидерство в премиальной части сегмента компактных кроссоверов: сегодня каждый третий продаваемый в этом сегменте в Италии автомобиль 4×4 — это Compass.

В 2019 году компания FCA заявила, что приступает к строительству сборочной линии Jeep Compass. Если ранее для Европы, включая Россию, автомобиль собирался в Мексике, то теперь его производство будет проходить в Италии. Производство начнется в первом квартале 2020 года и позволит Группе быстрее реагировать на потребности клиентов и динамику рынка по всей Европе. Компания инвестировала в строительство линии сборки более 5 млрд. евро и подчеркнула, что возлагает большие надежды на компактный внедорожник.

Помимо инвестиций в производство, руководство компании активно направляет ресурсы на развитие самой модели. Примером этих вложений стало недавнее появление Trailhawk — компактного SUV с лучшими в истории внедорожными характеристиками. Также учитывая европейское стремление к экологичному транспорту, в ближайшее время ожидается запуск новой версии PHEV. Эта версия призвана совершить революцию в самой концепции SUV. Однако специалисты компании признают, чтобы сделать электромобили популярными среди покупателей, необходимо создать целую экосистему с электрическими подстанциями, пунктами обслуживания. Поэтому компания внедряет инновации и в это направление.

Завод Melfi был выбран не случайно, на данный момент, он признан одим из самых инновационных производств в Европе. В 2015 году на производстве была проведена реорганизация, которая позволила начать производство Jeep Renegade и Fiat 500X. Реорганизация потребовала инвестиций в размере более 1 млрд. евро.

Завод занимает площадь около 1,9 миллиона квадратных метров. Он был построен между 1991 и 1993 годами недалеко от Сан-Никола. Производственный комплекс включает в себя: площадки для штамповки, кузовных работ, покраски и сборки, на которых работают 8000 человек. В списке оборудования пять прессов и два формовочных резака, 860 роботов для сборки кузова, 54 робота для малярных работ и 278 автоматических станций свинчивания. Около 4000 рабочих заняты исключительно сборкой автомобилей.

В настоящее время на заводе Melfi производятся Jeep Renegade и Fiat 500X, с начала 2020 года к ним добавится Jeep Compass и гибридные модели, которым отведена ключевая роль в стратегии электрификации FCA.

Plant Academy: будущее за талантами и идеями

2015 год был ознаменован созданием Plant Academy на заводе Melfi. Эта академия задумывалась, как экспериментальный кластер идей и талантов. Специалисты надеялись, что этот проект позволит сотрудникам реализовать свой потенциал. В дальнейшем, академия полностью оправдала возложенные на нее надежды. На сегодняшний день специалисты проекта разработали 119 путей роста и более 300 учебных модулей.

Обучение в академии строится по принципу чередования теории и практики. Программа академии – это гибкий курс, который меняется каждый год, в зависимости от экономической ситуации. В Plant Academy работают 4 основные лаборатории: для моделирования виртуальных процессов, воспроизведения логистических процессов, цифровых и технических областей.

Plant Academy культивирует среду, в которой центральным элементом являются люди и их креативность. Все, кто готов предложить идею и имеет нужные навыки, могут свободно выражать свое мнение. Только в 2018 году было предложено и обсуждено 5 000 идей. Даже эстетика Academy необычна для завода: ярко окрашенная мебель, учебные пособия на границе между игрой и высокими технологиями и зоны отдыха. Классные комнаты соседствуют с лабораториями, там теория немедленно опробывается на практике. Melfi стала пионером в этой области и побудил другие заводы FCA создать свои собственные Plant Academy.

Jeep Compass продолжит соревноваться за первенство

Jeep Compass, на который возлагают большие надежды, впервые поступил в продажу в 2017 году. Он стал воплощением легендарных внедорожных способностей с превосходной динамикой, современным дизайном и полным набором передовых технологий в области связи и безопасности.

Внешний облик Jeep Compass отличают характерные элементы дизайна и выверенный баланс между динамикой линий и сбалансированностью пропорций. Традиционные решения, такие как трапециевидные колесные арки, решетка с семью прорезями в черной глянцевой окантовке, делают автомобиль узнаваемым на дороге. А светодиодные рамки фар с черным контуром добавляют характера. Отличительной особенностью задней части Compass являются тонкие прямоугольные светодиодные фонари, подчеркивающие премиальность автомобиля.

Jeep Compass продолжает соответствовать высоким стандартам управляемости на бездорожье. Это возможно благодаря 2 передовым системам 4×4: Jeep Active Drive и Jeep Active Drive Low. Каждая из них способна посылать необходимый крутящий момент на любое нужное колесо. Обе они оснащены системой Jeep Selec-Terrain с различными режимами («Авто», «Снег», «Песок» и «Грязь», а также режим «Камни» в комплектации Trailhawk) для эффективного использования возможностей полного привода на любой местности.

Новинкой в линейке 2019 года стал цвет Sting Grey, а также дизельные и бензиновые двигатели, сертифицированные по стандарту Euro 6D. Compass 2019 модельного года предлагается в четырех комплектациях: Sport, Longitude, Limited и Trailhawk. Плюс выпущены лимитированные новые модели: спортивная «S»-версия и эксклюзивная «Night Eagle».

Кроме того, все версии наполнены современными информационно-развлекательными системами: 7-дюймовая система UconnectTM с Apple CarPlay / Android AutoTM теперь предлагается в стандартной комплектации вместе с 2 зонной автоматической системой кондиционирования воздуха и 17-дюймовыми легкосплавными дисками. А 8,4-дюймовый радиоприемник NAV UconnectTM с Apple CarPlay / Android AutoTM доступен в качестве опции на Longitude и входит в стандартную комплектацию от Limited и выше.

Кроме этого, покупатели могут выбрать любую из 2 силовых установок.

Бензиновая линейка включает 2,4-литровый двигатель Tigershark с MultiAir2, который развивает 184 л. с. при 6400 об/мин и 237 Нм крутящего момента, а также менее мощная 150-сильная версия того же двигателя. Оба силовых агрегата идут в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Цены на модель начинаются от 2 149 000 рублей.