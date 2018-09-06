Попытка потушить Мерседес водой закончилась полным провалом <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Владелец Mercedes-Benz C-Class пренебрег правилами тушения возгорания, что привело к практически полному уничтожению недешевой модели

Неприятный инцидент произошел в одном из городов северо-западной провинции ЮАР. На опубликованном видео заметно, как относительно небольшой пожар в результате попыток потушить пламя водой превратил автомобиль в настоящий факел.

Причины первоначального возгорания Мерседеса остались неизвестными, но последствия могли быть гораздо меньшими, если бы владелец сразу воспользовался огнетушителем, а не «медвежьей» услугой своих друзей и случайных свидетелей, сообщает Автоцентр.