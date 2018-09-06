Попытка потушить Мерседес водой закончилась полным провалом

Неприятный инцидент произошел в одном из городов северо-западной провинции ЮАР. На опубликованном видео заметно, как относительно небольшой пожар в результате попыток потушить пламя водой превратил автомобиль в настоящий факел.
Причины первоначального возгорания Мерседеса остались неизвестными, но последствия могли быть гораздо меньшими, если бы владелец сразу воспользовался огнетушителем, а не «медвежьей» услугой своих друзей и случайных свидетелей, сообщает Автоцентр.
C 2014 года www.amsrus.ru
Only registered users can comment.