Попытка потушить Мерседес водой закончилась полным провалом

Сентябрь 06 17:05 2018

Владелец Mercedes-Benz C-Class пренебрег правилами тушения возгорания, что привело к практически полному уничтожению недешевой модели

Неприятный инцидент произошел в одном из городов северо-западной провинции ЮАР. На опубликованном видео заметно, как относительно небольшой пожар в результате попыток потушить пламя водой превратил автомобиль в настоящий факел.

Причины первоначального возгорания Мерседеса остались неизвестными, но последствия могли быть гораздо меньшими, если бы владелец сразу воспользовался огнетушителем, а не «медвежьей» услугой своих друзей и случайных свидетелей, сообщает Автоцентр.

На тему:

  Article "tagged" as:
C-ClassMercedes-BenzПожар
  Категории:
ВидеоНовости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Самые выгодные цвета

Самые выгодные цвета 0

Правила регистрации старых авто изменили

Правила регистрации старых авто изменили 0

KIA Motors Rus стала призером MIXX Russia Awards

KIA Motors Rus стала призером MIXX Russia Awards 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.