Chevrolet делает предновогоднее спецпредложение на внедорожники Tahoe

Покупка легендарного американского внедорожника станет возможна с максимально привлекательной кредитной ставкой от 0,1% годовых.

Ставка 0,1% фиксируется в кредитном договоре, заключенном между покупателем и банком-участником финансовой программы Chevrolet Direct на весь срок предоставления кредита при первоначальном взносе 40%. Срок кредитования составляет от 12 до 60 месяцев. Количество автомобилей, участвующих в акции, ограничено.

Дополнительным преимуществом является выгода от 800 000 рублей от рекомендованной розничной стоимости при покупке нового автомобиля, а также комплект зимней резины в подарок.

Уникальность предложения заключается в том, что все перечисленные опции могут быть использованы одновременно при приобретении одного автомобиля. Такой пакет– самый привлекательный аргумент для покупки Tahoe к Новому году.

Предложение распространяется на все комплектации внедорожника Chevrolet Tahoe и действует до 31 декабря 2019 года. Chevrolet Tahoe доступен в двух комплектациях: LT и Premier. С техническими характеристиками модели, списком официальных дилерских центров и подробностями акции, можно ознакомиться на российском сайте компании-производителя.