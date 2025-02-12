Exlantix ET проходит финальные испытания перед выходом на рынок

Exlantix проводит адаптационные и ресурсные испытания кроссовера ET перед выходом на российский рынок. Локальные тесты включают проверку работы электронных ассистентов, адаптивной системы демпфирования и поведения автомобиля в зимних условиях.

Все версии, которые появятся в России, оснащаются интеллектуальным полным приводом и пневматической подвеской IAS. Система адаптации жесткости амортизаторов CDC, работающая в связке с датчиками, позволяет поддерживать управляемость и динамику на различных покрытиях. Это снижает влияние дорожных неровностей на плавность хода.

Exlantix ET

Водителю доступны режимы вождения, которые адаптируют поведение автомобиля к дорожной обстановке. В режиме «Снег» снижается пробуксовка при старте и скольжение в поворотах, что улучшает устойчивость. В режиме «Песок» система быстро реагирует на изменение сцепления, что облегчает движение по сыпучим поверхностям и позволяет преодолевать уклоны до 50%.

Интеллектуальный полный привод помогает кроссоверу выходить из диагонального вывешивания, когда только два колеса имеют контакт с дорогой. Система, имитирующая блокировку дифференциала, срабатывает менее чем за 0,05 секунд, перераспределяя крутящий момент на колеса с лучшим сцеплением.

Клиренс кроссовера регулируется до 240 мм с помощью интеллектуальной пневматической подвески, что упрощает преодоление сложных участков дороги. В этом режиме автомобиль может двигаться со скоростью до 40 км/ч без снижения устойчивости.

Exlantix ET

Финальные испытания перед запуском проходят две модели — четырехдверное купе ES и полноразмерный кроссовер ET. Включена проверка гибридной версии с тяговой электробатареей емкостью 43 кВтч и турбированным двигателем 1.5 л, выполняющим функцию генератора.

Испытания направлены на анализ динамических характеристик, работоспособности систем помощи водителю и адаптацию к климатическим условиям. В компании сообщили, что новые технологии ориентированы на владельцев с высокими требованиями к управляемости и комфорту.