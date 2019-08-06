Желтые очки не помогают водителям ночью, а наоборот, ухудшают зрение

Желтые очки не помогли водителям разглядеть пешеходов ночью

Согласно данным сайта N+1 ношение очков с желтыми линзами при ночном вождении не помогает водителям быстрее реагировать на появление пешеходов. Несмотря на недостаточные доказательства их эффективности, такие очки часто предлагаются как аксессуар для более безопасного вождения ночью. Ученые, опубликовавшие свою работу в JAMA Ophthalmology, считают, что уверенность в эффективности желтых очков, напротив, может способствовать авариям.

Эффективность очков с желтыми линзами для вождения в темное время суток является предметом дискуссий с 1950-х годов. Среди достоинств таких линз производители и продавцы указывают фильтрование интенсивного слепящего света дорожных огней и вывесок, улучшение ясности и четкости видения при ночном вождении, облегчение распознавания объектов. В 1997 году в США Федеральная торговая комиссия запретила рекламировать и продавать очки с желтыми стеклами в качестве средства для более безопасной езды. В документе указывается, что такие заявления не обоснованы научно. Тем не менее, эти линзы до сих пор продолжают рекламировать и продавать с указанием именно такого назначения и они встречаются повсеместно, в том числе на заправках.

Ряд исследований также показал, что желтые линзы даже ухудшают зрение в темное время суток. Например, в 1972 году ученые показали, что при использовании желтых линз порог различения контраста увеличивается (зрение ухудшается) по сравнению с показателями использования прозрачных линз. В 1965 году было установлено, что желтые очки снижают и остроту зрения.

Алекс Хванг (Alex D. Hwang) и его коллеги из Гарвардской медицинской школы решили проверить, как влияют желтые линзы на водителей при типичных условиях ночного вождения, особенно при появлении пешеходов. Их мотивировало то, что они не обнаружили никаких данных, которые давали бы прямое подтверждение тому, что использование таких очков ночью улучшает видимость дороги или увеличивает безопасность в присутствии ослепляющего света фар или без него.

В исследовании авторы использовали симулятор ослепляющего света, который они разработали ранее. Параметры света, которые используются в нем, соответствуют параметрам света фар. Этот симулятор был установлен в симуляторе вождения. Эту методику ученые уже использовали, чтобы оценить, как видят прохожих ночью водители с катарактой.

Ученые рекрутировали 22 человека в возрасте от 21 до 80 лет, которых для исследования разделили на три группы (2 группы молодых людей и 1 группа людей старшего возраста). Все участники прошли восемь тестов или сценариев вождения, каждый из которых длился 10 минут. Каждый из них сменил четыре вида очков: три с желтыми линзами, имеющиеся в свободной продаже, и одни с прозрачными стеклами. Тест проводился в двух вариантах, с симуляцией света фар или без нее, людям нужно было нажимать на сигнал сразу после обнаружения пешехода. Одной из групп молодых людей (n=12) демонстрировался пешеход в синих джинсах и синей футболке, желтые очки могли затруднять обнаружение этого цвета. Второй группе молодых людей (n=6) и людям старшего возраста (n=4) был показан пешеход в оранжевой футболке.

При всех вариантах эксперимента скорость реакции при ношении очков с желтыми линзами не была лучше, чем при ношении прозрачных стекол. Более того, желтые стекла могли замедлять реакцию на доли секунды, но эта разница оказалась статистически незначительной. Ученые предполагают, что эксперимент с большей выборкой даст более выразительные результаты.

«Какие бы линзы вы не носили, желтые, красные или голубые, они отфильтровывают часть спектра, в основном такую же, как при ношении солнцезащитных очков при вождении ночью. Даже если ношение желтых линз для ночного вождения дает их обладателю ощущение более светлой картинки, они не улучшают зрение. Мы считаем, что они могут делать ночное вождение более опасным, поскольку могут давать ощущение чрезмерной уверенности в ночном видении», – сказал Хванг в интервью сайту MedicalResearch.Com, который специализируется на освещении медицинских исследований.

Ранее ученые научили искусственный интеллект распознавать, когда водитель отвлекается от дороги. Плохим водителям ученые тоже нашли применение: их использовали для обучения беспилотных автомобилей. Также известно, что после четырехчасового сна водители попадают в аварии в 15 раз чаще.