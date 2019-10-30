Стали известны цены на полноприводные модификации пассажирских автобусов и коммерческих фургонов Peugeot и Citroёn

Официальные дилеры Peugeot и Citroёn начинают прием заказов на полноприводные модификации пассажирских автобусов Peugeot Traveller/Citroёn SpaceTourer и коммерческих фургонов Peugeot Expert/Citroёn Jumpy

Система полного привода доступна для автомобилей длиной L2 (4 959 мм) и L3 (5 309 мм) с 2-литровым дизельным двигателем мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Помимо полного привода автомобили получили увеличенный до 200 мм дорожный просвет, что на 20 мм больше, чем у стандартных модификаций, металлическую защиту картера двигателя и трансмиссии.

Начальная стоимость полноприводных версий Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroёn SpaceTourer и Citroёn Jumpy:

Peugeot Expert L2H1 2,0 HDi MT 4×4 – от 2 149 900 руб.

Peugeot Expert L2H2 2,0 HDi MT 4×4 – от 2 199 900 руб.

Peugeot Expert L2H2 2,0 HDi MT 4×4 – от 2 199 900 руб. Citroёn Jumpy L2 2,0 HDi MT 4×4 – от 2 149 900 руб.

Citroёn Jumpy L3 2,0 HDi MT 4×4 – от 2 199 900 руб.

Citroёn Jumpy L3 2,0 HDi MT 4×4 – от 2 199 900 руб. Peugeot Traveller Standard 2,0 HDi MT 4×4 – от 2 699 900 руб.

Peugeot Traveller Long 2,0 HDi MT 4×4 – от 2 749 900 руб.

Peugeot Traveller Long 2,0 HDi MT 4×4 – от 2 749 900 руб. Citroёn SpaceTourer M 2,0 HDi MT 4×4 – от 2 699 900 руб.

Citroёn SpaceTourer XL 2,0 HDi MT 4×4 – от 2 749 900 руб.

Серийное оснащение полноприводных версий включает в себя следующее оборудование:

Citroёn SpaceTourer FEEL 4х4 / Peugeot Traveller ACTIVE 4х4 · Передние противотуманные фары · Задние датчики парковки · Круиз-контроль, ограничитель скорости с управлением на подрулевом джойстике · Двухзонный климат-контроль · Дополнительная задняя климатическая установка с управлением в салоне · Правая и левая механическая сдвижная дверь · Передние сиденья с подогревом, 3 уровня обогрева · Фронтальная подушка безопасности водителя и передних пассажиров · Передние боковые подушки безопасности · ABS + AFU (антиблокировочная система с функцией распределения тормозных усилий) · ESC + ASR (система динамической стабилизации и антипробуксовочная система) · Система помощи при старте на подъёме Hill Assist · Индикатор прокола шин · Радио c управлением на руле, Bluetooth, USB, монохромный экран · 8 динамиков: 2 высокочастотных динамика + 2 мультичастотных динамика спереди; 2 высокочастотных динамика + 2 мультичастотных динамика на боковых панелях второго ряда) · Кожаный руль с управлением аудио и круиз-контролем · Аккумулятор увеличенной ёмкости, усиленный генератор и стартер двигателя · Догреватель дизельного двигателя WEBASTO Стоимость – от 2 699 900 руб. Citroёn Jumpy Comfort 4х4 / Peugeot Expert Pro 4х4 · Регулировка руля по высоте и вылету, гидроусилитель рулевого управления · Круиз-контроль, ограничитель скорости с управлением на подрулевом джойстике · Аудиоподготовка (проводка для основных и высокочастотных динамиков) · ABS + AFU (антиблокировочная система с функцией распределения тормозных усилий) · ESC + ASR (система динамической стабилизации и антипробуксовочная система) · Система помощи при старте на подъёме Hill Assist · Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира · Вещевое отделение (бокс) под креслом водителя · Правая сдвижная боковая дверь · Задние распашные двери 50/50, открывающиеся на 180° · Сплошная стальная перегородка во всю высоту кузова Стоимость – от 2 149 900 руб.

Система полного привода 4×4:

Версии 4х4 оснащаются трансмиссией с вискомуфтой, способной передавать до 100% крутящего момента на заднюю ось. Работающая синхронно с системами стабилизации ESC и ASR система полного привода постоянно «следит» за возможным проскальзыванием колес и мгновенно распределяет крутящий момент именно на то колесо, которое имеет максимальное сцепление с дорожной поверхностью. Режимы ECO и 4×4 дают возможность переключиться между 4×2 и 4×4 режимами, что позволяет использовать систему именно там, где это нужно и экономить топливо в обычном режиме. Вес полноприводной конструкции составляет 85кг. Элементы полного привода, расположенные под днищем автомобиля, понижают центр тяжести, что положительно сказывается на курсовой устойчивости и управляемости автомобиля в любых условиях.

Особенности полного привода 4×4:

Трансмиссия 4×4 с вискомуфтой

Автоматический контроль тяги

Специальные настройки ESC для оптимального распределения крутящего момента между колесами

Возможность принудительного отключения

Штатная защита агрегатов и деталей: картера двигателя, трансмиссии, бензобака, вискомуфты, заднего редуктора

На полноприводные версии распространяется стандартная гарантия производителя и периодичность технического обслуживания, (3 года / 100 тыс. км – пассажирские версии; 2 года без ограничения пробега – фургоны)

Автомобили Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroen SpaceTourer и Citroen Jumpy с системой полного привода подходят для многоцелевого использования на дорогах с разными типами покрытий.