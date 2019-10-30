Стали известны цены на полноприводные модификации пассажирских автобусов и коммерческих фургонов Peugeot и Citroёn

Система полного привода доступна для автомобилей длиной L2 (4 959 мм) и L3 (5 309 мм) с 2-литровым дизельным двигателем мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Помимо полного привода автомобили получили увеличенный до 200 мм дорожный просвет, что на 20 мм больше, чем у стандартных модификаций, металлическую защиту картера двигателя и трансмиссии.
· Передние противотуманные фары
· Задние датчики парковки
· Круиз-контроль, ограничитель скорости с управлением на подрулевом джойстике
· Двухзонный климат-контроль
· Дополнительная задняя климатическая установка с управлением в салоне
· Правая и левая механическая сдвижная дверь
· Передние сиденья с подогревом, 3 уровня обогрева
· Фронтальная подушка безопасности водителя и передних пассажиров
· Передние боковые подушки безопасности
· ABS + AFU (антиблокировочная система с функцией распределения тормозных усилий)
· ESC + ASR (система динамической стабилизации и антипробуксовочная система)
· Система помощи при старте на подъёме Hill Assist
· Индикатор прокола шин
· Радио c управлением на руле, Bluetooth, USB, монохромный экран
· 8 динамиков: 2 высокочастотных динамика + 2 мультичастотных динамика спереди; 2 высокочастотных динамика + 2 мультичастотных динамика на боковых панелях второго ряда)
· Кожаный руль с управлением аудио и круиз-контролем
· Аккумулятор увеличенной ёмкости, усиленный генератор и стартер двигателя
· Догреватель дизельного двигателя WEBASTO
Стоимость – от 2 699 900 руб.
· Регулировка руля по высоте и вылету, гидроусилитель рулевого управления
· Аудиоподготовка (проводка для основных и высокочастотных динамиков)
· Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира
· Вещевое отделение (бокс) под креслом водителя
· Правая сдвижная боковая дверь
· Задние распашные двери 50/50, открывающиеся на 180°
· Сплошная стальная перегородка во всю высоту кузова
Стоимость – от 2 149 900 руб.
Peugeot Expert
Citroyon SpaceTourer
Версии 4х4 оснащаются трансмиссией с вискомуфтой, способной передавать до 100% крутящего момента на заднюю ось. Работающая синхронно с системами стабилизации ESC и ASR система полного привода постоянно «следит» за возможным проскальзыванием колес и мгновенно распределяет крутящий момент именно на то колесо, которое имеет максимальное сцепление с дорожной поверхностью. Режимы ECO и 4×4 дают возможность переключиться между 4×2 и 4×4 режимами, что позволяет использовать систему именно там, где это нужно и экономить топливо в обычном режиме. Вес полноприводной конструкции составляет 85кг. Элементы полного привода, расположенные под днищем автомобиля, понижают центр тяжести, что положительно сказывается на курсовой устойчивости и управляемости автомобиля в любых условиях.
Citroyon Jumpy
Автомобили Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroen SpaceTourer и Citroen Jumpy с системой полного привода подходят для многоцелевого использования на дорогах с разными типами покрытий.
C 2014 года www.amsrus.ru
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