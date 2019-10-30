Стали известны цены на полноприводные модификации пассажирских автобусов и коммерческих фургонов Peugeot и Citroёn

Стали известны цены на полноприводные модификации пассажирских автобусов и коммерческих фургонов Peugeot и Citroёn
Октябрь 30 20:11 2019

Официальные дилеры Peugeot и Citroёn начинают прием заказов на полноприводные модификации пассажирских автобусов Peugeot Traveller/Citroёn SpaceTourer и коммерческих фургонов Peugeot Expert/Citroёn Jumpy

Система полного привода доступна для автомобилей длиной L2 (4 959 мм) и L3 (5 309 мм) с 2-литровым дизельным двигателем мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Помимо полного привода автомобили получили увеличенный до 200 мм дорожный просвет, что на 20 мм больше, чем у стандартных модификаций, металлическую защиту картера двигателя и трансмиссии.

Начальная стоимость полноприводных версий Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroёn SpaceTourer и Citroёn Jumpy:

  • Peugeot Expert L2H1 2,0 HDi MT 4×4 – от 2 149 900 руб.
    Peugeot Expert L2H2 2,0 HDi MT 4×4 – от 2 199 900 руб.
  • Citroёn Jumpy L2 2,0 HDi MT 4×4 – от 2 149 900 руб.
    Citroёn Jumpy L3  2,0 HDi MT 4×4 – от 2 199 900 руб.
  • Peugeot Traveller Standard 2,0 HDi MT 4×4 – от 2 699 900 руб.
    Peugeot Traveller Long 2,0 HDi MT 4×4 – от 2 749 900 руб.
  • Citroёn SpaceTourer M 2,0 HDi MT 4×4 – от 2 699 900 руб.
    Citroёn SpaceTourer XL 2,0 HDi MT 4×4 – от 2 749 900 руб.

Серийное оснащение полноприводных версий включает в себя следующее оборудование:

Citroёn SpaceTourer FEEL 4х4 / Peugeot Traveller ACTIVE 4х4

·       Передние противотуманные фары

·       Задние датчики парковки

·       Круиз-контроль, ограничитель скорости с управлением на подрулевом джойстике

·       Двухзонный климат-контроль

·       Дополнительная задняя климатическая установка с управлением в салоне

·       Правая и левая механическая сдвижная дверь

·       Передние сиденья с подогревом, 3 уровня обогрева

·       Фронтальная подушка безопасности водителя и передних пассажиров

·       Передние боковые подушки безопасности

·       ABS + AFU (антиблокировочная система с функцией распределения тормозных усилий)

·       ESC + ASR (система динамической стабилизации и антипробуксовочная система)

·       Система помощи при старте на подъёме Hill Assist

·       Индикатор прокола шин

·       Радио c управлением на руле, Bluetooth, USB, монохромный экран

·       8 динамиков: 2 высокочастотных динамика + 2 мультичастотных динамика спереди; 2 высокочастотных динамика + 2 мультичастотных динамика на боковых панелях второго ряда)

·       Кожаный руль с управлением аудио и круиз-контролем

·       Аккумулятор увеличенной ёмкости, усиленный генератор и стартер двигателя

·       Догреватель дизельного двигателя WEBASTO

Стоимость – от 2 699 900 руб.

Citroёn Jumpy Comfort 4х4 / Peugeot Expert Pro 4х4

·       Регулировка руля по высоте и вылету, гидроусилитель рулевого управления

·       Круиз-контроль, ограничитель скорости с управлением на подрулевом джойстике

·       Аудиоподготовка (проводка для основных и высокочастотных динамиков)

·       ABS + AFU (антиблокировочная система с функцией распределения тормозных усилий)

·       ESC + ASR (система динамической стабилизации и антипробуксовочная система)

·       Система помощи при старте на подъёме Hill Assist

·       Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира

·       Вещевое отделение (бокс) под креслом водителя

·       Правая сдвижная боковая дверь

·       Задние распашные двери 50/50, открывающиеся на 180°

·       Сплошная стальная перегородка во всю высоту кузова

Стоимость – от 2 149 900 руб.

Система полного привода 4×4:

Peugeot-Expert

Peugeot Expert

Citroyon-SpaceTourer

Citroyon SpaceTourer

Версии 4х4 оснащаются трансмиссией с вискомуфтой, способной передавать до 100% крутящего момента на заднюю ось. Работающая синхронно с системами стабилизации ESC и ASR система полного привода постоянно «следит» за возможным проскальзыванием колес и мгновенно распределяет крутящий момент именно на то колесо, которое имеет максимальное сцепление с дорожной поверхностью. Режимы ECO и 4×4 дают возможность переключиться между 4×2 и 4×4 режимами, что позволяет использовать систему именно там, где это нужно и экономить топливо в обычном режиме. Вес полноприводной конструкции составляет 85кг. Элементы полного привода, расположенные под днищем автомобиля, понижают центр тяжести, что положительно сказывается на курсовой устойчивости и управляемости автомобиля в любых условиях.

Citroyon-Jumpy

Citroyon Jumpy

Особенности полного привода 4×4:

  • Трансмиссия 4×4 с вискомуфтой
  • Автоматический контроль тяги
  • Специальные настройки ESC для оптимального распределения крутящего момента между колесами
  • Возможность принудительного отключения
  • Штатная защита агрегатов и деталей: картера двигателя, трансмиссии, бензобака, вискомуфты, заднего редуктора
  • На полноприводные версии распространяется стандартная гарантия производителя и периодичность технического обслуживания, (3 года / 100 тыс. км – пассажирские версии; 2 года без ограничения пробега – фургоны)

Автомобили Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroen SpaceTourer и Citroen Jumpy с системой полного привода подходят для многоцелевого использования на дорогах с разными типами покрытий.

Groupe-PSA 4x4Groupe-PSA-4x4

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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