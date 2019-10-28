Центр вождения Porsche в России отмечает 5-летний юбилей

Центр вождения Porsche за пять лет стал одним из самых масштабных проектов Porsche в России.

С момента открытия, которое состоялось в 2015 году, более 26 000 клиентов и поклонников марки под руководством команды сертифицированных инструкторов Porsche приняли участие в программах Центра.

«Центр вождения Porsche – предмет нашей исключительной гордости. Он дает людям возможность лично испытать, что значит управлять настоящими спорткарами и усовершенствовать водительские навыки. Центр демонстрирует все, что олицетворяет собой бренд: богатое наследие, спортивные автомобили высшего класса, неподвластный времени дизайн, слаженную работу и команду людей, объединяемых страстью к общему делу,» – прокомментировал событие Д-р Томас Штэрцель, генеральный директор ООО «ПОРШЕ РУССЛАНД».

Центр вождения Porsche расположен на гоночном треке Moscow Raceway и предлагает широкий спектр программ как для начинающих, так и для опытных водителей. Для перехода к программе следующего уровня сложности необходимо пройти сначала более простой.

Первый этап-программа Precision, где закладываются основные навыки безопасного управления спорткаром. Уровень Performance позволяет отточить мастерство и узнать об основах спортивного вождения. Уровень Master рассчитан на тех, кто готовится к гоночным соревнованиям и обладает продвинутыми навыками вождения.

Две специальные зимние программы Porsche Experience Winter и Porsche Ice Experience позволят научиться контролировать движение по снегу и льду. Программы спортивного зимнего вождения проводятся на ледовых площадках, специально подготовленных силами Центра вождения Porsche на территории автодрома. Программа Introduction to Porsche позволяет владельцам автомобилей Porsche и потенциальным клиентам бесплатно ознакомиться с особенностями управления автомобилями Porsche.

Программы Центра вождения Porsche знакомят посетителей со всей линейкой автомобилей марки, включая топ-модели 911 Turbo S и 911 GT3 RS. В следующем году автопарк Центра вождения пополнит первый электрический спорткар марки Porsche Taycan. В планах Центра запуск новых программ, таких как Introduction to Porsche Winter, Warm-Up (новая начальная спортивная программа подготовки) и Master S (высший уровень программы летних тренингов на конфигурации трека Гран-При). Новые программы будут представлены в 2020 году.