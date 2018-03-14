Mitsubishi Eclipse Cross едет в Россию 34

Новая модель Eclipse Cross на пути в Россию.

Он уже доступен в Европе, всего эта модель будет представлена на 80 рынках мира, включая Австралию, Северную Америку и Японию. Производимая на заводе в г. Оказаки, рядом с Нагоя (Япония), модель Eclipse Cross дополнит линейку кроссоверов Mitsubishi. В настоящее время в нее входят модели ASX и Outlander.

Являясь первым автомобилем нового поколения от компании MMC, модель Eclipse Cross сочетает в себе яркие черты «купе» с лучшими технологиями Mitsubishi Motors для автомобилей класса SUV и систем полного привода.

Безопасность – одна из наиболее сильных сторон нового Eclipse Cross, что наглядно демонстрирует результат испытаний в категории «компактные внедорожники» по версии Euro NCAP. Модель набрала максимальное количество баллов по многим различным тестам Euro NCAP, обеспечив тем самым Mitsubishi Eclipse Cross 5-звездочный рейтинг безопасности.

Новый внедорожник-купе оборудован эволюционной усиленной системой пассивной безопасности кузова (RISE), 7 подушками и ремнями безопасности для защиты пассажиров. Фирменная система полного привода S-AWC обеспечивает бескомпромиссную управляемость, используя тормозные механизмы колес для распределения крутящего момента с целью контроля вектора движения автомобиля.

Mitsubishi Eclipse Cross будет доступен в пяти исполнениях. Новую модель отличает широкий набор оборудования уже в базовой комплектации: противотуманные фары, 18R легкосплавные диски, индикатор давления шин (TPMS), аудиосистема с 4 динамиками и USB разъемом, климат-контроль, многочисленные ассистенты водителя (ASC, TCL, HSA, BA, EBD), подогрев передних сидений, шторка багажного отделения.

В зависимости от комплектации, автомобили будут так же оборудованы панорамной крышей, проекционным дисплеем, премиальной аудиосистемой Rockford Forsgate, системами активной безопасности, подогревом лобового стекла, руля и заднего ряда сидений.

Все модификации будут оснащаться 1,5 л бензиновым двигателем с турбонагнетателем и системой непосредственного впрыска топлива. Специально для России двигатель был дефорсирован до 150 л.с. (в Европе мощность двигателя – 163 л.с) и адаптирован для заправки отечественным топливом начиная от АИ 92.

Первые автомобили поступят в официальные дилерские центры марки в России в конце апреля.

Цены и комплектации будут официально объявлены 19 марта 2018.

Технические характеристики модели Eclipse Cross для российского рынка