Внедорожник УАЗ Патриот для ДПС на выставке «Дорога-2019»

Внедорожник УАЗ Патриот для ДПС на выставке «Дорога-2019»
Октябрь 25 14:11 2019

Международный форум «Дорога-2019» в Екатеринбурге как отправная точка национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» послужил образцовой площадкой для демонстрации УАЗ Патриот в исполнении ДПС

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направлен на совершенствование дорожной инфраструктуры в 83 субъектах Российской Федерации в течение ближайших шести лет. Продемонстрированная на выставке спецверсия УАЗ Патриот для ДПС полностью отвечает требованиям одной из ключевых целей инициативы – задаче по обеспечению безопасности дорожного движения.

Внедорожник с модернизированными 2,7-литровым бензиновым двигателем ZMZ Pro (149,6 л.с.), 5-ступенчатой механической коробкой передач и подвеской отличают улучшенные динамические характеристики, управляемость и комфорт. Уже в базовой комплектации автомобиль оборудован системой фронтального и салонного видеонаблюдения, сигнальной громкоговорящей установкой, перегородкой между первым и вторым рядами сидений для предотвращения нападения на инспектора ДПС, а также дополнительным источником электропитания. Опциональное заводское оснащение включает лебёдку скрытого типа, автоматическую систему пожаротушения моторного отсека, измеритель скорости, подогреватель двигателя и радиостанцию.

УАЗ Патриот для ДПС позволяет успешно осуществлять контроль и наблюдение за дорожным движением с четкой фиксацией нарушений ПДД, ведение скрытого наблюдения при отсутствии цветографической схемы Полиция ДПС, а равно сопровождение опасных грузов. Внедорожник сертифицирован и доступен к заказу. На автомобиль распространяется официальная гарантия производителя — три года или 100 тысяч километров пробега.Внедорожник УАЗ Патриот для ДПС на выставке «Дорога-2019»Внедорожник УАЗ Патриот для ДПС на выставке «Дорога-2019»

Представленный на выставке УАЗ Патриот для ДПС по достоинству оценили премьер-министр России Дмитрий Медведев, вице-премьер Максим Акимов, глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаил Черников и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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AMSRUS
AMSRUS

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