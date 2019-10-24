ŠKODA – 120 лет производства двигателей

Компания Шкода из Млада-Болеслава разрабатывает и выпускает двигатели внутреннего сгорания с 1899 года

Среди достижений Шкоды – разработка первого в Центральной Европе рядного 8- цилиндрового мотора (1907 г.), алюминиевый блок двигателя объемом 1 л (1964 г.), разработка и выпуск современных агрегатов с распределенным впрыском топлива (MPI).

Около 20% двигателей, которые используются в автомобилях Volkswagen Group по всему миру, были сконструированы в научно-техническом центре по разработке двигателей ŠKODA AUTO . В структуре концерна Volkswagen Group марка ŠKODA является лидером по разработке двигателей семейства MPI Млада-Болеслав, 120 лет назад, в 1899 году, компания Laurin & Klement из Млада-Болеслава впервые представила мотоциклы с одноцилиндровыми двигателями собственной разработки.

Спустя всего несколько лет чешский бренд презентовал двухцилиндровые двигатели и уникальное конструкторское решение для тех лет – четырехцилиндровые моторы. В 1905 году состоялась премьера первого автомобиля, произведенного в Млада-Болеславе, – модели Voiturette A.

Вскоре компания начала производство высокотехнологичных двигателей не только для автомобилей, но и авиации, а также других отраслей. Разработанные ŠKODA моторы успешно демонстрировали свои качества как на гоночных трассах, так и на обычных дорогах по всему миру, а уже в 1908 году компания занялась вопросами электромобильности.

Весной 1899 года, меньше, чем через четыре года со дня основания, компания Laurin & Klement был предложен бензиновый двигатель для велосипедов. Уже в ноябре быстро развивающаяся марка представила мотоцикл Slavia Type A с двигателем собственной разработки, который, в зависимости от варианта исполнения, развивал мощность 1,25 л.с. или 1,75 л.с.

Инженер Вацлав Лаурин, один из двух основателей компании, разработал инновационную электрическую систему зажигания и карбюратор собственной конструкции. В 1902 году компания представила прототип BB с поперечно установленным двухцилиндровым двигателем, а в следующем году стартовало производство серийной модели CC с 2-цилиндровым V-образным мотором. Кроме того, компания Laurin & Klement начала производить двигатели с жидкостным охлаждением.

В сентябре 1904 года компания получила лицензию на производство своих двигателей под брендом Germania. В этом же году состоялась премьера одного из первых в мире мотоциклов с четырехцилиндровым двигателем: для модели CCCC инженеры Laurin & Klement соединили между собой четыре одноцилиндровых агрегата. В 1905 году последовало дальнейшее развитие этой концепции: теперь все цилиндры мотоцикла были ПРЕСС-РЕЛИЗ .

Привод на заднего колеса осуществлялся металлической цепью, а не ремнем, как раньше. Эра мотоциклов Laurin & Klement, продолжавшаяся до 1910 года, достигла своего зенита именно в 1905 году, когда компания выиграла неофициальный чемпионат мира в Дурдане, Франция.

В апреле 1905 года в Праге состоялся премьерный показ первого автомобильного двигателя, произведенного в Млада-Болеславе, а к осени он уже был установлен на первый автомобиль марки Laurin & Klement (L&K) – Voiturette A. Двухцилиндровый V-образный двигатель с водяным охлаждением, углом развала цилиндров 55 градусов и объемом 1 л развивал мощность 7 л.с. (5,2 кВт).

В последующие пару лет компания также разработала рядные двух- и четырехцилиндровые двигатели. А 8-цилиндровый рядный двигатель Type FF, появившийся в 1907 году, стал первым агрегатом такого типа в Центральной Европе и ярко демонстрировал инженерный потенциал компании.

Совместно с изобретателем Франтишеком Кршижиком Laurin & Klement создала гибридный автомобиль с двумя электромоторами на шасси Type E. Среди ключевых разработок Laurin & Klement того времени стоит отметить гоночный двигатель FCR с невероятно большим ходом поршня 250 мм (1909 г.), а также четырехцилиндровый двигатель серии EL, установленный на первый самолет, поднявшийся в небо Чехии в апреле 1910 года.

Помимо этого завод в Млада-Болеславе выпускал стационарные двигатели внутреннего сгорания, силовые установки для сельскохозяйственной техники и генераторы электроэнергии. В 1920-х годах модельная линейка L&K/ŠKODA включала в себя двигатели с так называемым золотниковым газораспределением, а также агрегаты ŠKODA 4R и ŠKODA 6R с камерами сгорания Рикардо.

В 1929 году в Млада-Болеславе была построена новая линия сборки двигателей. Самым мощным на тот момент агрегатом в линейке компании был рядный 8-цилиндровый двигатель ŠKODA 860 с коленчатым валом с девятью вкладышами. Обслуживание этого поколения агрегатов стало проще благодаря стальным гильзам – сначала «сухого» типа, а с 1937 года и с жидкостным охлаждением.

В 1937 году ŠKODA перешла от нижнего (SV) к верхнему расположению распределительных валов (OHV). Флагман чешского бренда ŠKODA SUPERB был оснащен шестицилиндровым двигателем, а в 1939 году ограниченной серией выпускались и его модификации с агрегатом V8 объемом 4,0 л.

Наконец, ŠKODA разработала доступные и очень популярные четырехцилиндровые двигатели объемом 1 л. Благодаря непрерывному процессу оптимизации ŠKODA заложила основы для производства надежных двигателей послевоенной эпохи. Двигатель для модели ŠKODA 1000 MB был настоящим прорывом для чешского бренда. Его литой алюминиевый блок производился по оригинальной запатентованной чешской методике и позволял значительно снизить общую массу двигателя. Передовые технологии производства доказали превосходство на гоночном треке: так, например, в 1977 году ŠKODA 130 RS победила в своем классе на легендарном ралли Монте-Карло.

Инновационные разработки остались востребованными и после того, как в 1987 году состоялась премьера автомобиля нового поколения – переднеприводного хэтчбека ŠKODA FAVORIT. ŠKODA объединилась с Volkswagen Group в 1991 году, и уже к 1997 году завод в МладаБолеславе поставлял двигатели собственной разработки для других брендов концерна.

Изначально это были моторы рабочим объемом 1,0 л мощностью 50 л.с. (37 кВт), а с 2001 года ŠKODA начала выпуск трехцилиндровых двигателей 1.2 HTP, которые также устанавливались на Volkswagen Fox, Volkswagen Polo и Seat Ibiza. Еще через восемь лет со стартом производства двигателя 1.2 TSI началась эра новых экономичных, со сниженными показателями выброса вредных веществ, четырехцилиндровых моторов с непосредственным впрыском топлива.

В 2014 году в Млада-Болеславе открылся научнотехнический центр по разработке двигателей, который закрепил экспертные позиции ŠKODA AUTO в сфере разработки двигателей. Сегодня главный завод ŠKODA AUTO в Млада-Болеславе производит двигатели серии EA 211 рабочим объемом от 1,0 л до 1,6 л для Европейского Союза, Мексики, Индии и Африки. Новейший двигатель этой линейки – 1.0 MPI EVO, который выпускается с 2018 года и развивает мощность в зависимости от версии от 65 л.с. до 80 л.с.

Крупнейшим производителем двигателей MPI является Китай: на заводах в Шанхае, Чанчуне и Чэнду создается около 60% силовых установок этой серии. Автомобили для Центральной и Южной Америки оснащаются двигателями из Бразилии, а в России налажено производство как для местного рынка, так и на экспорт. Сегодня по всему миру ежегодно выпускается свыше 2 млн автомобилей, оснащенных трехи четырехцилиндровыми двигателями из Млада-Болеслава.

Все моторы, разработанные ŠKODA AUTO, отвечают последним европейским экологическим стандартам. Квалификация инженеров ŠKODA AUTO подтверждается их участием в разработке гоночного двигателя для победоносного раллийного автомобиля ŠKODA FABIA R5. Кроме того, двигатели ŠKODA AUTO используются во многих промышленных установках, например, помпах.

Разработка современных двигателей является очень сложным процессом и начинается с выбора концепции. После завершения первоначальной стадии проектирования выполняются моделирование и расчеты, создаются физические прототипы. Затем при помощи различных функциональных тестов проверяются ключевые характеристики, например, уровень шума. Далее эксперты создают необходимое программное обеспечение и настраивают блок управления двигателем. Наконец, испытания на мощность и выносливость во всех климатических зонах помогают обеспечить качество, надежность и долговечность двигателей по всему миру. После допуска двигателя к производству инженеры ŠKODA измеряют и анализируют выхлопы и получают одобрение для типа агрегата.

Последним этапом в процессе разработки является интеграция двигателей в различные платформы концерна Volkswagen Group. Помимо бензиновых моторов, ŠKODA AUTO также разрабатывает агрегаты, которые работают на биоэтаноле и сжатом природном газе (CNG).

Ключевые этапы 120-летней истории разработки и производства двигателей в МладаБолеславе:

1895 год – Основание компании Laurin & Klement

1899 год – Впервые для велосипеда L&K становится доступен бензиновый двигатель как вспомогательный источник энергии; выпуск первого мотоцикла L&K

1905 год – Презентация первого автомобиля Laurin & Klement – модели Voiturette A с двигателем V2 объемом 1,0 л

1907 год – Выпуск Laurin & Klement FF – первого рядного 8-цилиндрового двигателя в Центральной Европе 1908 год – Появление первого гибридного автомобиля на шасси Type E

1910 год – Создание EL – первого авиационного двигателя 1925 год – Слияние компании Laurin & Klement с чешским промышленным гигантом ŠKODA из города Пльзень закладывает фундамент для дальнейшего роста

1937 год – Переход на производство двигателей с верхним расположением распределительных валов (OHV). 1938 год – Начало использования гильз цилиндров «мокрого» типа 1964 год – Четырехцилиндровый двигатель с литым алюминиевым блоком объемом 1,0 л для модели Š 1000 MB дает начало эпохе заднемоторных автомобилей ŠKODA (1964 – 1990)

1987 год – Выпуск полностью алюминиевого двигателя поперечного расположения объемом 1,3 л для переднеприводной модели ŠKODA FAVORIT 1991 год – ŠKODA становится частью концерна Volkswagen Group 1997 год – ŠKODA начинает поставки четырехцилиндровых двигателей объемом 1 л другим брендам концерна 2001 год – Начало производства двигателей 1.2 HTP 2009 год – Начало производства двигателей 1.2 TSI с турбонаддувом и непосредственным впрыском 2014 год.

Возможно, старейший из существующих ныне двигателей Laurin & Klement. Он устанавливался на мотоциклы Type A с 1899 года.