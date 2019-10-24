Концепт-кар LF-30 Electrified – это воплощение концепции Lexus по созданию и производству электромобилей

Концепция создания автомобилей с электрическими силовыми установками Lexus Electrified призвана обеспечить удовольствие от использования электромобилей и потрясающие впечатления за рулем

Новый концепт-кар LF-30 Electrified – воплощение концепции Lexus по созданию и производству электромобилей

Футуристический экстерьер концепт-кара дает представление о том, какими могут стать автомобили направления Lexus Electrified к 2030 году

В инновационном интерьере концепт-кара LF-30 Electrified реализован новый дизайн «кокпита» водителя, который предусматривает использование технологий автопилотирования и других передовых решений

Имеющий четыре встроенных в колеса электромотора, электронное рулевое управление и систему контроля поведения автомобиля Lexus Advanced Posture Control электромобиль LF-30 обеспечивает динамику, превосходящую всё, что предлагают современные модели

Оставаясь верным стратегии создания инновационных и вдохновляющих решений, бренд Lexus представляет свою новую концепцию будущего поколения автомобилей, использующих электрическую энергию – Lexus Electrified. Первым шагом в представлении этой стратегии становится мировая премьера концептуального электромобиля Lexus LF-30 Electrified на 46-м Токийском автосалоне 2019 года

С момента рождения бренда в 1989 году, Lexus неизменно стремится создавать для своих клиентов потрясающие инновационные продукты, обращаясь ко всем пяти человеческим чувствам. Когда в 2005 году на рынок вышел премиальный гибридный кроссовер RX 400h, Lexus стал пионером в области технологий применения электрической энергии. Именно гибридные автомобили Lexus были впервые оснащены двухступенчатым редуктором, многоступенчатой гибридной системой. Эти и другие технологические решения обеспечили великолепные ходовые качества и естественные реакции автомобиля на действия водителя.

Представляемая сегодня концепция Lexus Electrified должна обеспечить принципиальный прорыв в динамике и управляемости автомобиля, чувстве контроля водителя над ним и удовольствии за рулем. Этот прорыв должен свершиться даже несмотря на то, что представления о мобильности в современном обществе продолжают претерпевать значительные изменения, связанные с системами автопилотирования и все более широким использованием электрической энергии для силовых установок транспортных средств.

Развивая изначальную идею «наслаждения» от управления автомобилем Lexus, в настоящее время бренд ведет разработки новых передовых технологий – таких, как система контроля поведения автомобиля и другие технологии электрификации. Они не только позволят водителю получать больше позитивных эмоций за рулем, но и смогут изменить сами основы восприятия премиальных автомобилей будущего. В этой работе Lexus использует опыт, полученный в ходе развития базовых технологий, применяемых сейчас в гибридных моделях Lexus с бензиново-электрическими силовыми установками (управление энергией батарей, модули управления энергией, электромоторы и т.д.).

В частности, разрабатываемые в рамках концепции Lexus Electrified технологии позволяют осуществлять интегрированное управление силовой установкой, рулевым управлением, подвеской и тормозной системой – в комплексе это дает возможность полностью реализовать потенциал технологии управления электромоторами, применяемой сейчас в гибридных автомобилях. Применение таких технологий позволяет контролировать тяговые силы, обеспечивая идеальное поведение автомобиля в каждой конкретной дорожной ситуации. Lexus намерен продолжать создание таких автомобилей, которые были бы безопасны и способны дарить наслаждение.

Приближая достижение этой цели, в ноябре 2019 года Lexus планирует представить свой первый 100% электромобиль, использующий исключительно аккумуляторные батареи. Такая модель должна сделать разнообразнее наш ответ на запросы покупателей в различных регионах мира. В качестве такого ответа мы разрабатываем наши гибридные версии (HEV), гибридные модели с возможностью внешней подзарядки (PHEV), полностью электрические автомобили на аккумуляторных батареях (BEV) или водородных топливных элементах (FCEV).

Следующим шагом должно стать расширение модельной линейки, использующей электроэнергию. Будет выведен на рынок первый подзаряжаемый гибрид, а в начале нового десятилетия будет представлена новая специализированная платформа Lexus для создания электромобилей на аккумуляторных батареях. К 2025 году в модельном ряду Lexus для каждой из моделей появятся версии с использующими в той или иной форме электрическую энергию силовыми установками. В наших планах – постепенная замена такими версиями всех автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания по мере развития соответствующей инфраструктуры и спроса со стороны клиентов.

Основные качества концепт-кара Lexus LF-30 Electrified

Концептуальный электромобиль LF-30 Electrified представляет новую стратегию перехода Lexus к выпуску автомобилей с электрическими силовыми установками.

Миссия концептуального электромобиля LF-30 Electrified – обозначение ключевых позиций стратегии Lexus Electrified. Его дизайн достаточно информативно отражает взгляд бренда на развитие этого направления: от стопроцентного электромобиля на аккумуляторных батареях клиенты ожидают футуристический облик – и такое ожидание будет удовлетворено инструментами дизайна. При этом интерьер создан с учетом органичной интеграции технологий автопилотирования и других передовых технологий. С самого начала разработки мощность и динамика заложены во все узлы и агрегаты моделей, созданных в рамках стратегии Lexus Electrified. Для этого наработки, полученные командой во время работы над LF-30, расширены новейшими технологическими разработками Lexus.

Наш опыт в разработке систем управления электромоторами позволяет вносить моментальные корректировки во всё поведение автомобиля – такое решение принципиально недоступно для автомобилей на традиционных видах топлива. И это еще не всё – концепт-кар LF-30 Electrified демонстрирует ряд наиболее передовых технологий, которые смогут найти применение и до 2030 года. Например, качественно новый «кокпит» водителя, идея которого базируется на ключевой для Lexus философии дизайна «Человек всегда в центре внимания», или электронное рулевое управление, при котором отсутствует физическая связь руля и колёс.

Футуристический внешний дизайн, дающий представление о том, как могут выглядеть автомобили Lexus Electrified к 2030 году

Поставив перед собой задачу создать новый облик, которым может обладать исключительно электромобиль со встроенными в колеса электромоторами, дизайнеры Lexus постарались визуально подчеркнуть уникальный принцип распределения потоков энергии, использующийся в LF-30 Electrified. Все очертания этого электромобиля визуально символизируют, что потоки энергии, создаваемые колесами, расставленными широко по углам кузова, как бы стремятся по направлению к кабине, минуют место водителя и напрямую передаются к поверхности дороги.

Используя возможности, которые открывает отсутствие традиционного двигателя у электромобиля на аккумуляторных батареях, дизайнеры Lexus разработали новое решение: фирменная веретенообразная решетка радиатора как будто бы разрослась, теперь эта форма распространилась на очертания уже всего автомобиля. Зона остекления, беспрерывно протянувшаяся от передней части LF-30 к задней, рельефные крылья колес и основные фары, имеющие форму крыла – образуют единый образ, передающий знаменитые веретенообразные формы, ставшие символом Lexus. Очертания кузова эффектны и красивы: элегантные гладкие формы передней части плавно переходят в прямые и острые линии кормы. Световые приборы имеют очертания, напоминающие распахнутые крылья. С их формами гармонично перекликаются граненые очертания задних элементов освещения и боковых воздухозаборников, которые проработаны таким образом, чтобы обеспечивать превосходные аэродинамические качества и эффективное охлаждение. Дизайн концептуального электромобиля демонстрирует отличное сочетание стиля и функциональности.

Прозрачность боковых стекол может быть плавно подрегулирована, обеспечивая находящимся в салоне либо великолепные панорамные виды окружающих пейзажей, либо полную приватность, например, в темное время суток. Цвет передней части автомобиля и отдельные люминесцентные фрагменты оформления помогают определить снаружи – движется электромобиль в обычном режиме, или в беспилотном. В таком решении тоже отразилось стремление дизайнеров Lexus к гармоничному сочетанию облика и функциональности. Окраска концепт-кара выполнена по самой передовой технологии, с металлическими вкраплениями и деликатной сине-зеленой тонировкой. Она получила свое уникальное название voltaic sky – «гальваническое небо».

Инновационный интерьер, предусматривающий режим беспилотного движения, новый «кокпит» водителя и многое другое

Визуально передавая одну из ключевых ценностей бренда Lexus – в центре внимания всегда находится человек – дизайнеры спроектировали салон нового прототипа в соответствии с концепцией, получившей название Tazuna («уздечка»). Как при помощи всего лишь одной уздечки можно достичь взаимопонимания между всадником и лошадью, так и здесь все органы управления сосредоточены на рулевом контроллере, максимально приближен к нему и проекционный дисплей. Таким образом формируется компактное пространство, позволяющее водителю сохранять максимальную концентрацию на управлении автомобилем, при этом контролируя самые разнообразные его функции: навигацию, работу аудиосистемы, выбор режима движения – без необходимости отводить взгляд или использовать какие-либо другие ручные органы управления.

Подчеркивая футуристичность места водителя в концепции Tazuna, дизайнеры оснастили LF-30 Electrified интерфейсами нового поколения: системой распознавания жестов и системой отображения расширенной информации о состоянии автомобиля с использованием дополненной реальности. В результате удалось создать интерьер, который обеспечивает максимальный комфорт и удобство пользования как для водителя, так и для всех пассажиров.

Компоновка места переднего пассажира напоминает кресло первого класса в салоне самолета, а интерьер в целом создает гармоничное чувство сочетания открытости и защищенности одновременно. Все переключатели и другие элементы управления находятся в непосредственной близости под рукой, а дополнительный комфорт и удобство обеспечивает крупный экран перед пассажирским сиденьем, который оснащен системой распознавания жестов.

Задние сиденья используют технологию «искусственных мускулов», чтобы в максимальной степени принять форму тела садящегося в них человека. Конструкция предусматривает различные режимы: отдых, восстановление сил, или наоборот – подача предупреждения. Премиальная аудиосистема Mark Levinson® создает звуковое окружение нового уровня – управление динамиками в режиме реального времени обеспечивает идеальную звуковую сцену в каждый момент, даря максимальное удовольствие водителю и пассажирам. Встроенные в подголовники динамики не только помогают создавать такое идеальное звуковое окружение, но и имеют функцию подавления посторонних шумов, при необходимости обеспечивая тишину.

Стеклянная крыша над задними сиденьями оснащена встроенным дисплеем SkyGate («Небесные врата») с управлением голосом и жестами. Дисплей использует дополненную реальность для отображения различных типов информации. На нем можно увидеть звездное небо, просмотреть любимые видеозаписи или вывести навигационную карту.

Помимо своего уникального дизайна, интерьер концепт-кара демонстрирует примеры роскоши нового поколения. Он изготовлен с применением материалов из возобновляемых источников, с минимальным воздействием на окружающую среду. В отделке пола и рулевого контроллера использована традиционная японская технология обработки дерева «якисуги» (обугленный, или «томленый» кедр). При этом в прессованной отделке дверных панелей использованы волокна, полученные из переработанного металла. Такие решения призваны подчеркнуть самобытность Lexus и инновационный дух бренда.

Мотор-колеса, электронное рулевое управление и система управления поведением автомобиля Lexus Advanced Posture Control – обеспечивают LF30 динамику, превосходящую все современные модели.

Чтобы достичь качественно нового уровня динамики и управляемости автомобиля, обеспечить водителю идеальный контроль над ним и максимум положительных эмоций – в LF-30 было использовано немало технологий, которые можно назвать произведениями инженерного искусства, и которые выходят за границы даже самого совершенного взаимодействия «между человеком и автомобилем». Компоновка с четырьмя встроенными в колеса электромоторами и максимально низкое расположение аккумуляторной батареи обеспечивают лучшую управляемость, меньшую инерционность и первоклассные ходовые качества. Технологии автопилотирования и поддержки автомобилем работы собственного дрона-беспилотника позволяют взглянуть в будущее, за горизонт 2030 года, когда возможности транспортных средств окажутся намного шире сегодняшних представлений о них.

Система контроля поведения автомобиля Lexus Advanced Posture Control использует технологию такой регулировки тяговой силы электромоторов, имеющих высокий крутящий момент, которая позволяет обеспечить настройку поведения автомобиля в точном соответствии с ощущениями и восприятием человека. Возможность полностью независимого управления передними и задними колесами позволяет по необходимости превращать автомобиль в переднеприводный, заднеприводный или полноприводный – в соответствии с условиями движения. Компактные и легкие тяговые моторы значительно повысили степень свободы компоновки автомобиля, при этом они позволяют водителю наслаждаться идеальным движением вне зависимости от качества дорожного покрытия, транспортных или погодных условий.

Lexus считает технологию Advanced Posture Control одним из ключевых составляющих концепции Lexus Electrified и планирует широко распространить ее на всю свою линейку автомобилей с использующими электроэнергию силовыми установками.

Система электронного рулевого управление steer-by-wire предусматривает отсутствие механической связи рулевого контроллера и колес. Такое решение позволяет добиться более точного контроля над маневрированием автомобиля в зависимости от условий движения, при этом водитель получает более точные ощущения на рулевом контроллере, совпадающие с его намерениями. Также steer-by-wire дает больше возможности для формирования ощущения открытого пространства: в беспилотном режиме рулевой контроллер может быть сдвинут вперед, освобождая дополнительное место.

Электромобиль нового поколения LF-30 использует технологию беспроводной зарядки, что упрощает повседневную подзарядку батареи. Для оптимального перераспределения электроэнергии между автомобилем и домашней электрической сетью используется искусственный интеллект, расписание подзарядки может быть также согласовано с повседневным расписанием пользователя.

Бортовая система искусственного интеллекта распознает голоса находящихся в салоне людей и использует персонализированную информацию, сохраненную в управляющем ключе водителя, что позволяет ей выступать в качестве партнера и помощника. Эта система способна подстраивать различные параметры окружающей обстановки в интерьере – температуру воздуха, работу аудиосистемы, настройки маршрутов и пунктов назначения в навигации, а также предложить различные варианты занятий после прибытия в нужное место. Искусственный интеллект понимает предпочтения водителя и помогает ему в реальном времени подстраивать работу подвески и силовых агрегатов в соответствии с этими предпочтениями и условиями движения. Также LF-30 поддерживает технологию использования бортового дрона Lexus Airporter: к примеру, беспилотник Lexus Airporter в автономном режиме способен доставить багаж от дверей дома в багажный отсек автомобиля.

LF-30 способен также осуществлять ряд функций помощи водителю, основанных на новейшей концепции технологии автопилотирования Lexus Teammate («Партнер по команде»). К этим функциям относятся режимы Chauffeur («шофер») и Guardian («страж»). Находящиеся в салоне люди могут разместиться в спокойствии и комфорте во время поездки в режиме автопилотирования с использованием системы контроля за поведением автомобиля. Более того, LF-30 способен обеспечить даже столь высокий уровень удобства, как автоматический заезд на парковочное место или подача автомобиля от места стоянки непосредственно к двери дома при помощи соответствующих функций.

Основные характеристики Lexus LF-30 Electrified

Длина (мм) 5 090 Ширина (мм) 1 995 Высота (мм) 1 600 Колесная база (мм) 3 200 Масса (кг) 2 400 Запас хода [цикл WLTP] (км) 500 Запас энергии в батарее (кВт*ч) 110 Мощность зарядки (кВт） 150 Разгон 0–100 км/ч (секунд) 3,8 Максимальная скорость (км/ч) 200 Максимальная мощность (кВт)/крутящий момент (Н*м) 400/700

Помимо демонстрации нового концепт-кара LF-30 Electrified, на стенде Lexus на Токийском автосалоне будет представлен «Театр чувств Lexus» (Lexus Senses theatre) – пространство, где люди смогут испытать «стимуляцию всех пяти чувств». Это пространство состоит из двух зон – звуковой и визуальной. В «Театре-1» эмоциональный звук двигателя суперкара Lexus LFA поможет стимулировать слух в трехмерном звучании с полным погружением.

В «Театре-2» происходит стимуляция визуального восприятия: при помощи специального построения проекционного света, восприятие роскошного купе Lexus LC будет меняться в соответствии со временем суток и угла взгляда. Эта часть экспозиции позволяет познакомиться с философией Lexus, наслаждаясь при этом обострением всех чувств благодаря «реальному восприятию».