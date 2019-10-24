Электромобиль Mazda MX-30 – испытайте чувство удовольствия от вождения

Первый серийный электромобиль Mazda, Mazda MX-30, представлен на Токийском салоне и уже доступен для предзаказа в дилерских центрах Европы. Он был разработан для водителей, которые не хотят терять чувство удовольствия от вождения при управлении электромобилем

Автомобиль с необычными формами дверей оснащен аккумулятором, способным обеспечить запас хода в 200 км. Это существенно превышает среднесуточный пробег европейского покупателя автомобиля в 48 км. Mazda MX-30 – еще один шаг вперед в глобальной программе Mazda по снижению выбросов вредных веществ, принятой с момента представления гаммы моторов Skyactiv-X.

Автомобиль с аккумулятором, а не аккумулятор на колесах

Президент и исполнительный директор Mazda Motor Europe Ясухиро Аойама: «Как и в случае с другими нашими продуктами, команды инженеров и дизайнеров имели четкую цель по созданию нашего первого электромобиля. Выдающийся дизайн и приятное управление – ключевые особенности ДНК Mazda, которые выделяют его среди конкурентов. Этот автомобиль позволяет нам сделать новый шаг к общей цели по снижению выбросов во всем цикле производства. Помимо внедрения электрических технологий по всему модельному ряду, мы концентрируем наши усилия на создании электромобиля, который станет вторым у наших клиентов и будет отвечать их потребностям. Многие, кто успел протестировать наш электромобиль, сказали, что он схож с обычными автомобилями. Удовольствие от вождения электромобиля Mazda не отличается от управления другими автомобилями нашего модельного ряда».

Фокус на водителе

Как любой другой автомобиль Mazda, Mazda MX-30 поворачивает, ускоряется, тормозит и управляется с четкой предсказуемой обратной связью. Это достигается за счет набора инженерных решений e-Skyactiv. Аккумулятор, электромотор и трансмиссия жестко закреплены к силовой конструкции кузова, что увеличивает жесткость кузова в целом и повышает управляемость.

При управлении для водителя важно восприятие ускорения и скорости движения. Инженеры Mazda создали специальную систему динамиков, имитирующих звуки движения обычного автомобиля с ДВС. Таким образом разница в скорости заметна еще меньше. Помогает в этом специальным образом настроенная система G-Vectoring Control (GVC), адаптированная для электромотора (e-GVC).

Уникальный дизайн Kodo

В Mazda MX-30 компания продолжает следовать дизайн-концепции «меньше – лучше», как в геометрии кузова, так и в оформлении интерьера.

От передней стойки до заднего ската салон воспринимается как единое пространство. Цветовые акценты на крыше дополняют это ощущение. Оригинальные двери придают салону Mazda MX-30 выразительный вид и обеспечивают пассажирам легкий доступ как на передние, так и на задние сиденья.

В салоне используются экологичные материалы, такие как искусственная кожа. В обрамлении центральной консоли используется пробковое дерево вторичной переработки. Дизайн консоли предоставляет много места для хранения.

Во внутренней отделке дверей используются материалы из переработанного полиэтилена, схожие по фактуре с натуральной тканью. Вставки из материала Black Denim в отделке сидений на 20 % изготовлены из переработанного сырья.

Происхождение имени

Компания Mazda всегда использовала префикс MX для автомобилей, которые своим дизайном и технологиями бросают вызов индустрии. В случае с МХ-5 был создан спортивный двухместный автомобиль, который не считался перспективным другими производителями.

В случае с Mazda MX-30 разработан абсолютно новый электромобиль с уникальным дизайном и интерьером, отличной динамикой и ДНК Mazda, которая принесет удовольствие от вождения поклонникам Mazda.

Технические характеристики