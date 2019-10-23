Итоги Международной Олимпиады технических специалистов Hyundai

В 13-й Международной Олимпиаде технических специалистов официальных дилерских центров Hyundai, которая проходила в октябре 2019 года, приняли участие 66 человек из 51 страны мира. Серебряным призером общего зачета в ней стал Илья Федулов, технический специалист из ДЦ «Инчкейп Холдинг» (Россия)

В этом году по традиции состязание проходило в два этапа. На первом – участники демонстрировали теоретические знания о компании и технических особенностях систем автомобилей Hyundai. Также они должны были показать на практике навыки диагностики двигателя, шасси, электрооборудования автомобиля и компонентов роботизированный трансмиссии с двойным сцеплением. На выполнение каждого задания отводилось по 50 минут.

По результатам первого этапа были отобраны 6 лучших технических специалистов со всего мира. Они продолжили соревнования во втором этапе (финальном тесте), где должны были за 50 минут продиагностировать, выявить неисправности и грамотно описать процесс диагностики в системе управления бензиновыми двигателями, электрооборудовании и шасси.

Команда «Хендэ Мотор СНГ» в этом году принимала участие в новой для себя роли – в качестве региональной штаб-квартиры, представляющей интересы России и стран СНГ. Благодаря высокому уровню подготовки технических специалистов, за которую отвечал Вадим Иноземцев, старший специалист по техническому тренингу «Хендэ Мотор СНГ», команде удалось добиться отличных результатов. Помимо Ильи Федулова, занявшего 2-е место в общем зачете, Михаил Синькевич (ДЦ «Хендэ АвтоГрад», Беларусь) получил награду «Excellent skill», а Евгений Кузьмин (ДЦ «Авантайм СП», Россия) был удостоен «Superior skill».

Эксперты из России занимали призовые места в последних четырех Олимпиадах Hyundai, что свидетельствует о высоком уровне профессиональной подготовки сотрудников дилерских центров этой компании.

Одним из приоритетных направлений деятельности компании Hyundai является постоянное повышение качества облуживания клиентов, поэтому соревнования среди технических специалистов проводятся регулярно раз в два года.