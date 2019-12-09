Chevrolet Niva снова станет Lada Niva

АВТОВАЗ подписал соглашение с General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-AVTOVAZ у американской компании. Совместное предприятие станет 100% аффилированной компанией Группы АВТОВАЗ. Стороны не раскрывают финансовые подробности сделки

В рамках соглашения завод, принадлежавший СП, в течение определенного периода времени продолжит выпуск и продажу автомобилей NIVA под маркой Chevrolet, а в дальнейшем автомобиль получит беджи LADA. Никаких изменений для сотрудников обеих компаний не планируется. Действующие контракты с поставщиками и дилерскими центрами NIVA остаются неизменными в течение переходного периода. Также в перспективе компания GM-АВТОВАЗ будет переименована.