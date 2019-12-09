Chevrolet Niva снова станет Lada Niva

Chevrolet Niva снова станет Lada Niva
Декабрь 09 16:11 2019

АВТОВАЗ подписал соглашение с General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-AVTOVAZ у американской компании. Совместное предприятие станет 100% аффилированной компанией Группы АВТОВАЗ. Стороны не раскрывают финансовые подробности сделки

В рамках соглашения завод, принадлежавший СП, в течение определенного периода времени продолжит выпуск и продажу автомобилей NIVA под маркой Chevrolet, а в дальнейшем автомобиль получит беджи LADA. Никаких изменений для сотрудников обеих компаний не планируется. Действующие контракты с поставщиками и дилерскими центрами NIVA остаются неизменными в течение переходного периода. Также в перспективе компания GM-АВТОВАЗ будет переименована.

“Я благодарен нашим партнерам из GM за более чем 18-летнее плодотворное сотрудничество. В рамках соглашения АВТОВАЗ получит второй классический внедорожник в линейке автомобилей. Предложение NIVA органично дополнит легендарный 4×4 и поддержит дальнейшее развитие АВТОВАЗа. Исторически производственные процессы СП глубоко связаны с основной площадкой АВТОВАЗа в Тольятти, что является отличной отправной точкой для дальнейшего развития с целью повышения уровня удовлетворенности покупателей нашей знаменитой NIVA. Я тепло приветствую всех работников GM-АВТОВАЗа, которые теперь становятся частью Группы АВТОВАЗ”, – заявил Ив Каракатзанис, президент и генеральный директор АО «АВТОВАЗ».

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AMSRUS
AMSRUS

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2 комментария

  1. George Darchinian
    Декабрь 09, 16:34 #1 George Darchinian

    Вот теперь попрет!😂

  2. Oleg Paster
    Декабрь 09, 16:58 #2 Oleg Paster

    Бля, как изощренно завуалировали УХОД американцев…. Теперь уж, КАК рванут к *процветанию*…. Только держись…

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