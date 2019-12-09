Chevrolet Niva снова станет Lada Niva

В рамках соглашения завод, принадлежавший СП, в течение определенного периода времени продолжит выпуск и продажу автомобилей NIVA под маркой Chevrolet, а в дальнейшем автомобиль получит беджи LADA. Никаких изменений для сотрудников обеих компаний не планируется. Действующие контракты с поставщиками и дилерскими центрами NIVA остаются неизменными в течение переходного периода. Также в перспективе компания GM-АВТОВАЗ будет переименована.
“Я благодарен нашим партнерам из GM за более чем 18-летнее плодотворное сотрудничество. В рамках соглашения АВТОВАЗ получит второй классический внедорожник в линейке автомобилей. Предложение NIVA органично дополнит легендарный 4×4 и поддержит дальнейшее развитие АВТОВАЗа. Исторически производственные процессы СП глубоко связаны с основной площадкой АВТОВАЗа в Тольятти, что является отличной отправной точкой для дальнейшего развития с целью повышения уровня удовлетворенности покупателей нашей знаменитой NIVA. Я тепло приветствую всех работников GM-АВТОВАЗа, которые теперь становятся частью Группы АВТОВАЗ”, – заявил Ив Каракатзанис, президент и генеральный директор АО «АВТОВАЗ».
“Я благодарен нашим партнерам из GM за более чем 18-летнее плодотворное сотрудничество. В рамках соглашения АВТОВАЗ получит второй классический внедорожник в линейке автомобилей. Предложение NIVA органично дополнит легендарный 4×4 и поддержит дальнейшее развитие АВТОВАЗа. Исторически производственные процессы СП глубоко связаны с основной площадкой АВТОВАЗа в Тольятти, что является отличной отправной точкой для дальнейшего развития с целью повышения уровня удовлетворенности покупателей нашей знаменитой NIVA. Я тепло приветствую всех работников GM-АВТОВАЗа, которые теперь становятся частью Группы АВТОВАЗ”, – заявил Ив Каракатзанис, президент и генеральный директор АО «АВТОВАЗ».
C 2014 года www.amsrus.ru
Вот теперь попрет!😂
Бля, как изощренно завуалировали УХОД американцев…. Теперь уж, КАК рванут к *процветанию*…. Только держись…
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