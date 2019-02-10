Volkswagen убавил мощность Teramont для России

Volkswagen убавил мощность Teramont для России
Февраль 10 11:05 2019

Обновленный Volkswagen Teramont специально для России

Компания Volkswagen снизила мощность своего кроссовера Teramont, оснащенного 3,6-литровым мотором V6.

Согласно информации, внесенной в сертификат Одобрения типа транспортного средства этой модели (ОТТС), данный двигатель дефорсирован до 249 л.с. при прежних 360 Нм крутящего момента в угоду российскому налоговому законодательству. Масса внедорожника выросла с 2105 до 2125 кг.
Volkswagen teramont_2019 2
В обновленном ОТТС также значится другой двигатель, который остался без изменений. Это 2-литровая турбочетверка TSI мощностью 220 лошадиных сил.
249-сильная версия Volkswagen Teramont доберется до автосалонов марки в России в течение этого года.
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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