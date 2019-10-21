Специальная серия фотографий Jaguar Mk 2 от фотографа Ранкина

Бренд Jaguar отмечает 60-ю годовщину неповторимой модели Mk 2 специальной серией фотографий, которые воплощают стиль, креативность и индивидуальность одного из самых почитаемых спортивных седанов Jaguar в мире

Rooms by Rankin – это уникальный совместный проект Jaguar и всемирно известного фэшн-фотографа Ранкина, иллюстрирующий характеры трех моделей Jaguar – XF, XE и легендарного Mk 2.

В третьей и финальной инсталляции под названием «Историческая драма» Mk 2 представлен в белом пространстве, дополненном завораживающим узором из черных точек.

Ранкин, фотохудожник: «Jaguar Mk 2 – это бесспорно красивый автомобиль с правильными пропорциями. Я хотел создать что-то, что сможет подчеркнуть наследие модели, но в то же время отразит его связь с современностью. Поэтому мой выбор пал на узор из черного горошка». Джулиан Томсон (Julia Thomson), главный дизайнер Jaguar: «Черный горошек – прекрасное решение для передачи характера Mk 2. Такой стиль может вызвать ностальгию по ушедшей эпохе, но в то же время актуален и на сегодняшний день, что делает его бессмертной классикой. Ранкину удалось создать поистине выдающийся арт-объект. В нем сочетаются элегантность и безукоризненный шарм, присущие всем моделям Jaguar».

Mk 2, представленный в проекте Rooms by Rankin, это версия с 3,8-литровым двигателем и ручной коробкой передач, выполненная в цвете Dark Blue, которая была позаимствована из коллекции Jaguar Classic. В дополнение к основной экспозиции, представленной на предприятии Classic Works в британском Ковентри, подразделение Jaguar Classic предлагает услуги по продаже, обслуживанию и реставрации классических автомобилей, что позволяет сохранить эти выдающиеся образцы автомобильного дизайна для будущих поколений.

Впервые представленный в 1959 году на автомобильном салоне в Лондоне Jaguar Mk 2 мгновенно стал сенсацией благодаря своему смелому дизайну, грациозным изгибам и линейке мощных шестицилиндровых двигателей, включая 3,8-литровый двигатель мощностью 220 л.с., способный развивать скорость в 200 км/ч.

Помимо выдающихся показателей динамики на дороге, Jaguar Mk 2 добился великолепных результатов на гоночном треке: седан завоевал множество побед под управлением таких легендарных пилотов, как Рой Сальвадори (Roy Salvadori) и Грэм Хилл (Graham Hill).