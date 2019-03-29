Kia представила два новых кроссовера: Masterp и SP Concept

Kia представила два новых кроссовера: Masterp и SP Concept
Март 29 20:04 2019

Компания Kia показала в Сеуле два новых концептуальных кроссовера

На автошоу в Сеуле компания Kia презентовала два новых концептуальных паркетника, которые должны продемонстрировать дизайн будущих моделей марки.

Kia Masterp представляет собой крупный внедорожник, который построен на основе модели Mohave. Автомобиль отличается новой фирменной решеткой «нос тигра», между ней и светодиодными фарами нет четких границ.

KIA SP Signature

KIA SP Signature

Второй прототип представляет собой продолжение Kia SP Concept, который был представлен в прошедшем году. Новинку назвали SP Signature, она отличается утонченной красотой и передовыми технологиями.

KIA SP Signature

Представители компании отметили, что SP Signature – готовый к производству кроссовер, его серийную версию покажут позже в этом году.

KIA SP Signature салон

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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