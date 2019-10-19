Газ разработал новый логотип для «Победы»

Газ разработал новый логотип для «Победы»
Октябрь 19 18:11 2019

Компания ГАЗ зарегистрировала товарный знак «Победа» и разработала под это наименование новый логотип, сообщает «Autonews»

Соответствующие изображение показано в документе в базе Федерального института промышленной собственности (ФСИП). Новая эмблема использует нынешний фирменный шрифт ГАЗа, который можно увидеть на современных моделях ГАЗ.

Для каких целей российская компания планирует использовать этот логотип, пока неизвестно. Помимо автомобилей или деталей к ним, такая эмблема может появиться на сувенирной продукции или игрушках.

В апреле этого года компания «Хартунг», принадлежащая семье депутата Госдумы Валерия Гартунга, обратилась в суд по интеллектуальным правам с иском к ПАО «ГАЗ», в котором требует досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Победа». Как сообщал «Коммерсантъ», согласно документу, заявитель просит прекратить охрану товарного знака «Победа» в связи с «его неиспользованием» в отношении автомобилей различного класса и комплектующих к ним.

В департаменте развития фирмы «Хартунг» в разговоре с изданием отметили готовность «в короткие сроки начать производство специальной техники (средних и тяжелых прицепов и полуприцепов), колесной продукции для коммерческого транспорта, запчастей и компонентов, в том числе шкворней, крюков, на мощностях ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» под товарным знаком «Победа».

«Группа ГАЗ» получила права на использование товарного знака «Победа» в 2009 году. В конце 2019 г. Роспатент продлил срок действия исключительного права на бренд на следующие десять лет.

Новый логотип "Победы"

Фото: www.fips.ru

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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3 комментария

  1. Dmitry Matveev
    Октябрь 19, 18:21 #1 Dmitry Matveev

    Что скажет Тёма Лебедев!? 😀

  2. Juri Postnikov
    Октябрь 19, 19:52 #2 Juri Postnikov

    ….беда

  3. Максим Камбаров
    Октябрь 19, 19:55 #3 Максим Камбаров

    Логотип красивый. Ждём машину. Красивую, надежную и с адекватной ценой. Это возможно?

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