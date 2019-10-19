Газ разработал новый логотип для «Победы»

Компания ГАЗ зарегистрировала товарный знак «Победа» и разработала под это наименование новый логотип, сообщает «Autonews»

Соответствующие изображение показано в документе в базе Федерального института промышленной собственности (ФСИП). Новая эмблема использует нынешний фирменный шрифт ГАЗа, который можно увидеть на современных моделях ГАЗ.

Для каких целей российская компания планирует использовать этот логотип, пока неизвестно. Помимо автомобилей или деталей к ним, такая эмблема может появиться на сувенирной продукции или игрушках.

В апреле этого года компания «Хартунг», принадлежащая семье депутата Госдумы Валерия Гартунга, обратилась в суд по интеллектуальным правам с иском к ПАО «ГАЗ», в котором требует досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Победа». Как сообщал «Коммерсантъ», согласно документу, заявитель просит прекратить охрану товарного знака «Победа» в связи с «его неиспользованием» в отношении автомобилей различного класса и комплектующих к ним.

В департаменте развития фирмы «Хартунг» в разговоре с изданием отметили готовность «в короткие сроки начать производство специальной техники (средних и тяжелых прицепов и полуприцепов), колесной продукции для коммерческого транспорта, запчастей и компонентов, в том числе шкворней, крюков, на мощностях ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» под товарным знаком «Победа».

«Группа ГАЗ» получила права на использование товарного знака «Победа» в 2009 году. В конце 2019 г. Роспатент продлил срок действия исключительного права на бренд на следующие десять лет.