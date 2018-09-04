Суд не вынес решения по иску ФСО к Леониду Ярмольнику

Хамовнический райсуд Москвы и на втором заседании не смог вынести решение по иску Федеральной службы охраны к актеру Леониду Ярмольнику о возмещении 800 тысяч рублей после ДТП на Кутузовском проспекте.

Из-за необходимости сделать ряд запросов рассмотрение дела отложено на 17 октября. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Из-за наличия ряда нестыковок в материалах дела суд принял решение отложить решение по иску и направить запрос в компанию «Авилон», где ремонтировался принадлежащий ФСО Mercedes.

От компании хотят получить четкий ответ — когда машина поступила в ремонт, какие повреждения она получила.

Кроме того, сторона Ярмольника утверждает, что

купленная в 2012 году машина к моменту аварии ни разу не проходила официальное ТО.

Для разрешения этого вопроса суд направит запрос в представительство Mercedes в России.

Напомним, что первое заседание по иску состоялось 21 августа. Тогда разбирательство отложили для предоставления дополнительных доказательств, в частности, чтобы истец предоставил техпаспорт пострадавшего в аварии автомобиля.

Кроме того, суд решил направить запрос в ГИБДД для получения информации о ДТП.

ФСО подала на Леондиа Ярмольника в суд за массовую аварию произошедшую 22 октября 2016 года на Кутузовском проспекте. Одна из пострадавших машин принадлежит спецслужбе. По версии истца, страховая компания покрыла лишь часть расходов на ремонт — 400 тысяч рублей. Еще 833 тысячи ФСО решила взыскать с виновника аварии – Леонида Ярмольника.