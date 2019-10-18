Кроссоверу Toyota RAV4 противопоказаны резкие манёвры? Удивительные результаты лосиного теста от экспертов разных стран

Кроссоверу Toyota RAV4 противопоказаны резкие манёвры? Удивительные результаты лосиного теста от экспертов разных стран
Октябрь 18 18:17 2019

В ходе европейских тестов авторитетными журналистами кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения подтвердились опасения экспертов шведского журнала Teknikens Värld: “японцу” противопоказаны резкие манёвры

Как стало известно «Quto», специалисты Teknikens Värld, напомним, дважды тестировали гибридную модификацию модели Toyota RAV4. В ходе так называемого лосиного теста машина резко перестраивалась с последующим возвращением в свою полосу. Первое испытание проводилось весной, второе – летом. В обоих случаях Toyota RAV4 с треском провалила испытание. Уже на скорости 68 км/ч кроссовер начинает уходить в занос из-за позднего срабатывания системы стабилизации. Все тесты выполнялись экспертами с учётом максимально допустимой нагрузки и с рекомендованным производителем давлением в шинах. За руль садились разные водители. По результатам тестов шведы порекомендовали покупателям отказаться от выбора данной модели – по крайней мере, до момента, пока проблема не будет решена.

Ещё один тест провели в Норвегии журналисты местного издания DinSide. По их мнению, Toyota RAV4 справился с заданием. На скорости 64 км/ч у водителя не возникло никаких проблем, однако при 70 км/ч колёса начали терять сцепление с асфальтом. По словам сидевшего за рулём человека, это более всего напоминало езду по снегу. Серьёзные сложности возникли только на скорости 74 км/ч и выше. Результат выглядит не слишком плохим, но есть одно “но”: если в Швеции испытатели устраивали лосиный тест при максимально допустимой нагрузке, загрузив багажник, то их коллеги из Норвегии просто посадили в салон пять человек, очевидно сместив центр тяжести ближе к середине автомобиля и сделав таким образом его устойчивее. При вхождении в зону объезда препятствия специалисты норвежского издания отпускали педаль газа, то есть итоговая скорость была ниже.

Точку в вопросе безопасности нового Toyota RAV4 поставил российский журналист “Авторевю” Сергей Знаемский, лично опробовавший европейскую версию модели. В рамках сентябрьских испытаний “японца” на конкурсе “Автомобиль года 2020” в Дании он попытался выполнить лосиный тест. Оказалось, что система стабилизации модели совершенно не помогает справиться с заносом. Она страхует от полного разворота, однако на переставке машина нещадно косит конусы и передней, и задней частью кузова. “Очень и очень некрасивая настройка ESP”, – заключил российский эксперт. (смотрите с 16:30)

Как бы то ни было, по словам Знаемского, перевернуть RAV4 сложно. А вот объезд внезапно возникшего на дороге препятствия – задачка не для этой машины. Эксперт подчеркнул, что речь пока идёт исключительно о европейской, гибридной модификации “Рафика”. На нашем рынке будет представлен иной автомобиль. Вполне возможно, он не просто будет управляться по-иному, но и получит другие детали подвески, адаптированные под наши дорожные условия. Настройка шасси и ESP, разумеется, также может быть другой.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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