Кроссоверу Toyota RAV4 противопоказаны резкие манёвры? Удивительные результаты лосиного теста от экспертов разных стран

В ходе европейских тестов авторитетными журналистами кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения подтвердились опасения экспертов шведского журнала Teknikens Värld: “японцу” противопоказаны резкие манёвры

Как стало известно «Quto», специалисты Teknikens Värld, напомним, дважды тестировали гибридную модификацию модели Toyota RAV4. В ходе так называемого лосиного теста машина резко перестраивалась с последующим возвращением в свою полосу. Первое испытание проводилось весной, второе – летом. В обоих случаях Toyota RAV4 с треском провалила испытание. Уже на скорости 68 км/ч кроссовер начинает уходить в занос из-за позднего срабатывания системы стабилизации. Все тесты выполнялись экспертами с учётом максимально допустимой нагрузки и с рекомендованным производителем давлением в шинах. За руль садились разные водители. По результатам тестов шведы порекомендовали покупателям отказаться от выбора данной модели – по крайней мере, до момента, пока проблема не будет решена.

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Ещё один тест провели в Норвегии журналисты местного издания DinSide. По их мнению, Toyota RAV4 справился с заданием. На скорости 64 км/ч у водителя не возникло никаких проблем, однако при 70 км/ч колёса начали терять сцепление с асфальтом. По словам сидевшего за рулём человека, это более всего напоминало езду по снегу. Серьёзные сложности возникли только на скорости 74 км/ч и выше. Результат выглядит не слишком плохим, но есть одно “но”: если в Швеции испытатели устраивали лосиный тест при максимально допустимой нагрузке, загрузив багажник, то их коллеги из Норвегии просто посадили в салон пять человек, очевидно сместив центр тяжести ближе к середине автомобиля и сделав таким образом его устойчивее. При вхождении в зону объезда препятствия специалисты норвежского издания отпускали педаль газа, то есть итоговая скорость была ниже.

Точку в вопросе безопасности нового Toyota RAV4 поставил российский журналист “Авторевю” Сергей Знаемский, лично опробовавший европейскую версию модели. В рамках сентябрьских испытаний “японца” на конкурсе “Автомобиль года 2020” в Дании он попытался выполнить лосиный тест. Оказалось, что система стабилизации модели совершенно не помогает справиться с заносом. Она страхует от полного разворота, однако на переставке машина нещадно косит конусы и передней, и задней частью кузова. “Очень и очень некрасивая настройка ESP”, – заключил российский эксперт. (смотрите с 16:30)

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Как бы то ни было, по словам Знаемского, перевернуть RAV4 сложно. А вот объезд внезапно возникшего на дороге препятствия – задачка не для этой машины. Эксперт подчеркнул, что речь пока идёт исключительно о европейской, гибридной модификации “Рафика”. На нашем рынке будет представлен иной автомобиль. Вполне возможно, он не просто будет управляться по-иному, но и получит другие детали подвески, адаптированные под наши дорожные условия. Настройка шасси и ESP, разумеется, также может быть другой.