Porsche Macan побеждает, Porsche Cayenne в тройке лидеров

Porsche Macan признан победителем в сегменте «премиум» D SUV, сохранив 82,04% рыночной стоимости после трех лет эксплуатации

Porsche Cayenne занял второе место в сегменте «премиум» E SUV с показателем 80,80%.

Для расчета остаточной стоимости аналитическое агентство «АВТОСТАТ» использует цену на новый автомобиль в 2015 году (с учетом доли модификации в общем объеме продаж модели на рынке) и цену его перепродажи в 2018 году (оба показателя – в рублевом эквиваленте). Затем рассчитываются индексы остаточной стоимости и формируется рейтинг моделей по сегментам.

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» с 2011 года ежемесячно проводит мониторинг цен на новые легковые автомобили, а с 2012 года также исследует цены на автомобили с пробегом. При составлении рейтинга учитываются более 60 брендов легковых автомобилей, официально представленных на российском рынке, и примерно 2100 модификаций с различным типом кузова, объемом двигателя и трансмиссией.

Важная роль программы Porsche Approved

Высокая остаточная стоимость автомобилей Porsche на рынке формируется благодаря комплексу факторов: ценность бренда, безупречное качество и надежность, а также высококлассное профессиональное обслуживание в официальных дилерских центрах Porsche по всей России. Значительный вклад вносит программа постгарантийного обслуживания Porsche Approved Warranty. Около 20% клиентов Porsche приобретают данный сертификат в течение срока действия заводской гарантии, и их число постоянно растет.

С 1 января 2019 года сертификат на один год можно оформить на автомобиль, проданный не более 14 лет назад (для оформления сертификата на 2 года автомобиль должен быть не старше 13 лет). Сертификат не аннулируется при перепродаже автомобиля в официальном дилерском центре Porsche или между физическими лицами.