Buick завершает производство кабриолета Cascada

Opel сообщили о прекращении выпуска кабриолета Cascada, Adam и Karl

Конец этих трех автомобилей был обусловлен планом бренда сосредоточиться на сегментах большого объема и начать производственный план «Pace!», цель которого – обновить европейский модельный ряд немецкой марки.

После объявления Opel было высказано предположение, что жизнь Buick Cascada, также находится в опасности. И вот, произошло неизбежное – GM заявил, что он завершит производство Cascada после его текущего жизненного цикла.

Buick подтвердил эту новость в своем заявлении.

«Cascada отлично сыграла свою роль в портфеле, превосходя многие другие премиальные кабриолеты, одновременно привлекая 6 из каждых 10 покупателей из-за пределов GM», – заявили в Buick.

«Тем не менее, он достиг конца своего первоначально запланированного жизненного цикла, и 2019 год будет последним предлагаемым модельным годом. Дилеры были уведомлены, и многие из них будут иметь запас до конца этого года», – заключил представитель Buick.

Buick Cascada была представлена в США в 2015 году и поступила в продажу в январе 2016 года.

Это версия Opel Cascada, которая продается в Соединенных Штатах и Китае. Также, как Vauxhall она продается в Великобритании, как Holden в Австралии и Новой Зеландии и как Opel Cabrio в Испании.

Cascada столкнулась с незначительными продажами с момента своего запуска. Buick продал 17 000 компактных кабриолетов в 2016 году, сократившись до 4136 единиц в 2017 году – упадок на 26%.

С остановкой Cascada, линейка автомобилей Buick уменьшится, а Regal останется единственным автомобилем этой марки.

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