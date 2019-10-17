Первое полностью электрическое гоночное такси на трассе Нюрбургринг

Поклонники электрокаров и любители скорости теперь могут получить незабываемый опыт поездки на динамичном I-PACE по одной из самых сложных гоночных трасс в мире под управлением профессионального пилота. Автомобиль с нулевым объемом выбросов может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,8 секунды благодаря передовой литий-ионной батарее емкостью 90 кВт*Ч и силовой установке совокупной мощностью 400 л.с., выдающей 696 Нм крутящего момента.
Динамичный SUV превосходно проявит себя на трассе длиной 20,8 км с 73 поворотами благодаря своей точной управляемости и системе полного привода даже в самых непростых погодных условиях. Экологичный I-PACE, получивший звание «Лучший “зеленый” автомобиль года 2019», способен справиться с любыми сложностями на треке, известном также под названием «Зеленый ад».
Интеграция первого полностью электрического автомобиля в проект RACE eTAXI стала очередным шагом бренда Jaguar в рамках стратегии по электрификации, так как данное решение позволит еще более широкому кругу автолюбителей лично испытать превосходные характеристики динамичного электрического кроссовера I-PACE.
Бренд Jaguar не новичок в области гонок на электрокарах – команда Panasonic Jaguar Racing готовится уже к четвертому сезону в Formula E. Jaguar также завершил первый сезон чемпионата Jaguar I-PACE eTROPHY – первого в мире соревнования полностью электрических серийных автомобилей.
Услуга гоночного такси на трассе Нюрбургринг будет доступна вплоть до закрытия сезона в конце ноября 2019 года.
С момента премьеры в 2018 году Jaguar I-PACE завоевал множество международных наград, в частности, звания «Лучший автомобиль года в мире 2019», «Европейский автомобиль года» и «Лучший автомобиль года» в Германии.
C 2014 года www.amsrus.ru
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