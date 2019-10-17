Первое полностью электрическое гоночное такси на трассе Нюрбургринг

Бренд Jaguar стал первым автопроизводителем, который предоставил возможность всем желающим прокатиться на полностью электрическом гоночном такси по легендарной трассе Нюрбургринг Нордшляйфе

Поклонники электрокаров и любители скорости теперь могут получить незабываемый опыт поездки на динамичном I-PACE по одной из самых сложных гоночных трасс в мире под управлением профессионального пилота. Автомобиль с нулевым объемом выбросов может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,8 секунды благодаря передовой литий-ионной батарее емкостью 90 кВт*Ч и силовой установке совокупной мощностью 400 л.с., выдающей 696 Нм крутящего момента.

Динамичный SUV превосходно проявит себя на трассе длиной 20,8 км с 73 поворотами благодаря своей точной управляемости и системе полного привода даже в самых непростых погодных условиях. Экологичный I-PACE, получивший звание «Лучший “зеленый” автомобиль года 2019», способен справиться с любыми сложностями на треке, известном также под названием «Зеленый ад».

Интеграция первого полностью электрического автомобиля в проект RACE eTAXI стала очередным шагом бренда Jaguar в рамках стратегии по электрификации, так как данное решение позволит еще более широкому кругу автолюбителей лично испытать превосходные характеристики динамичного электрического кроссовера I-PACE.

Бренд Jaguar не новичок в области гонок на электрокарах – команда Panasonic Jaguar Racing готовится уже к четвертому сезону в Formula E. Jaguar также завершил первый сезон чемпионата Jaguar I-PACE eTROPHY – первого в мире соревнования полностью электрических серийных автомобилей.

Услуга гоночного такси на трассе Нюрбургринг будет доступна вплоть до закрытия сезона в конце ноября 2019 года.

С момента премьеры в 2018 году Jaguar I-PACE завоевал множество международных наград, в частности, звания «Лучший автомобиль года в мире 2019», «Европейский автомобиль года» и «Лучший автомобиль года» в Германии.