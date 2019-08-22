В Корее представлен новый KIA Mohave

Мощный и технократичный внешний дизайн, впечатляющий и узнаваемый облик

Проверенная рамная конструкция и рулевое управлением R-MDPS позволяет сочетать отличную динамику с улучшенной управляемостью

Версия для корейского рынка оснащается дизельным двигателем V6 3.0

Внедорожник имеет систему полного привода с электронным управлением

KIA Motors раскрывает первую информацию о новом KIA Mohave. Полноразмерный рамный внедорожник готов установить новые стандарты в своем сегменте и претендовать на звание лучшей модели в этом классе на внутреннем рынке Кореи.

Солидный и агрессивный дизайн делает Mohave по-настоящему заметным на дороге.

Габаритная длина Mohave составляет 4 930 мм, ширина – 1 920 мм, а высота – 1 790 мм. Значительная колесная база (2 895 мм) также вносит свой вклад в формирование сильного и мужественного образа.

Дизайн передней части нового Mohave с широкой решеткой радиатора в полной мере соответствует представлениям о большом, солидном внедорожнике. Корма украшена крупными задними фонарями, вертикальная «световая подпись» которых перекликается с рисунком головной оптики. Наружный обвес, защищающий пороги и арки, выполнен двухкомпонентным, подчеркивая не только практичность автомобиля, но и его высокий статус. На корейском рынке для Mohave предусмотрена своя эксклюзивная эмблема, украшающая решетку радиатора.

На внутреннем рынке новый Mohave будет предлагаться только с одним вариантом двигателя – дизельным трехлитровым V6. Его максимальная мощность составляет 260 л. с., а крутящий момент – 560 Нм. Двигатель агрегатируется с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Внедорожник получил систему полного привода с электронным управлением. Такое сочетание позволяет добиться впечатляющей динамики и устойчивости на самых разных покрытиях. Прочная рама и электроусилитель руля, выполненный по схеме R-MDPS (с размещением электромотора усилителя на рулевой рейке) обеспечивают внедорожнику более высокую точность управления, а водителю – большее удовольствие за рулем.

Высокотехнологичные системы безопасности и помощи водителю

Традиционно забота о безопасности является важнейшим приоритетом для KIA Motors, и для новой модели также предлагается широкий набор самых современных систем, в том числе – и из числа новейших разработок, входящих в комплекс высокотехнологичных систем безопасности и помощи водителю Drive Wise. На рынке Кореи новый Mohave будет оснащаться системой предотвращения фронтальных столкновений, ассистентом поддержания движения в полосе (LKA) и ассистентом следования в полосе движения (LFA), ассистентом выезда с парковки задним ходом (RCTA), ассистентом предотвращения столкновения с объектом в слепой зоне (BCAA), системой контроля внимания водителя (DAW) и ассистентом управления дальним светом (НВА). Помимо этого, для новинки будут предложены интеллектуальный круиз-контроль с функцией остановки и возобновления движения (SCC) или интеллектуальный круиз контроль с использованием информации навигации (NSCC), а также такие высокотехнологичные системы, как ассистент движения по автомагистрали (HDA). KIA Mohave будет комплектоваться системой бесключевого доступа с электроприводом двери багажного отсека. Для обеспечения дополнительной безопасности водителя и пассажиров предусмотрена также система безопасного выхода из автомобиля Safe Exit Assist.

На российский рынок выход нового KIA Mohave запланирован на 2020 год. Вся информация о версиях для России будет представлена позднее.