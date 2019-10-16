Депутат предложил обязать студентов автошкол посещать больницы и морг

«Для того, чтобы они приехали в морг и увидели, какое количество жертв в результате автоаварий происходит. Чтобы они понимали, что, садясь за руль, они фактически берут в руки оружие и могут лишить жизни и себя, и всех остальных. Мы спасем большое количество жизней, да даже если одну», — сказал Самаренкин на заседании комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам. В целом во время обсуждения депутаты поддержали инициативу коллеги.
«Для того, чтобы они приехали в морг и увидели, какое количество жертв в результате автоаварий происходит. Чтобы они понимали, что, садясь за руль, они фактически берут в руки оружие и могут лишить жизни и себя, и всех остальных. Мы спасем большое количество жизней, да даже если одну», — сказал Самаренкин на заседании комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам. В целом во время обсуждения депутаты поддержали инициативу коллеги.
Татарстан входит в десятку субъектов РФ, где происходит наибольшее число ДТП с водителями-новичками. С начала текущего года по октябрь из-за нарушения правил дорожного движения водителями, стаж которых менее двух лет, в регионе произошло 204 аварии. В результате 18 человек погибли, 288 ранены.
Фото: realnoevremya.ru
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