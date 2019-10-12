Завод Hyundai Motor в Санкт-Петербурге признан одним из лидеров промышленности России

Завод Hyundai Motor в Санкт-Петербурге занял 1-е место по итогам V Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России – 2019» в отрасли «Машиностроение».

«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» с большим отрывом опережает другие машиностроительные предприятия страны. За год рост производительности труда завода составил 10%.

Завод «ХММР» также занял 5-е место в общем рейтинге «Производительность труда: Лидеры промышленности России – 2019» среди предприятий всех отраслей промышленности. Высокие показатели по итогам 2018 года позволили российскому заводу Hyundai Motor опередить в рейтинге ряд крупных предприятий нефтегазовой и нефтедобывающей отраслей, которые традиционно демонстрируют самую высокую производительность в стране.

Как отметил генеральный директор «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Сон Кёнгсу, завод из года в год демонстрирует высокую производительность труда, стабильно работая на полную мощность: в три производственные смены пять дней в неделю. «Производство автомобилей в России – это высококонкурентная среда, предполагающая использование передовых технологий и постоянную адаптацию к потребностям клиентов. На заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» используется современное оборудование, позволяющее обеспечить высокое качество работы, процент автоматизированных операций постоянно повышается. В производственных цехах установлено более 240 роботов», – сказал Сон Кёнгсу.

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге не первый раз возглавляет список российских машиностроительных компаний с наивысшими показателями производительности труда. Кроме того, в июне 2019 года компания «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» стала победителем конкурса проектов «Производительность труда: лучший опыт российских предприятий – 2019». Организаторы конкурса дали наивысшую оценку реализованному на российском заводе Hyundai проекту квадроштамповки, который позволил штамповать четыре кузовные панели за один удар вместо двух, что повысило производительность линии на 90%.

Всероссийская премия «Производительность труда: Лидеры промышленности России – 2019» проводится деловым порталом «Управление производством» с 2015 года. Для составления рейтинга 100 лучших предприятий страны эксперты анализируют данные о деятельности десятков тысяч компаний России.