Компания Volkswagen объявила о выходе на российский рынок Amarok с новым двигателем

Цены на Volkswagen Amarok с двигателем 3.0 V6 TDI мощностью 258 л.с. начинаются от 3 474 900 рублей

Двигатель 258 л.с. доступен для версий Aventura и Highline

Марка Volkswagen Коммерческие автомобили объявляет о выходе на российский рынок Amarok с новым двигателем 3.0 V6 TDI мощностью 258 л.с с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4MOTION

Новый двигатель 3.0 V6 TDI имеет мощность, увеличенную до 258 л. с. (190 кВт), крутящий момент в 580 Н*м и, соответствующим для России, стандартам Евро-5. Максимальный крутящий момент двигатель развивает в диапазоне от 1 400 до 3 000 об/мин, а полную мощность – в диапазоне от 3 250 до 4 000 об/мин. Кроме того, доступна функция Overboost – кратковременное повышение мощности двигателя на 13,6 л. с. (10 кВт) – до 272 л.с. Данный двигатель доступен с постоянным полным приводом 4MOTION и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Двигатель V6 TDI 258л.с. доступен в исполнениях Highline и Aventura. В стандартное оснащение этих версий включены биксеноновые передние фары со светодиодными дневными ходовыми огнями, хромированный задний бампер, инфомедиа-система с цветным сенсорным дисплеем и камера заднего вида.

Главные отличительные характеристики Aventura – дуга Sportsbar в цвет кузова. Обшивка крыши салона выполнена в благородном чёрном цвете Titanium Black. Детали гармонируют с премиальной обивкой сидений в аналогичном оттенке и создают завершенный образ салона. Amarok Aventura комплектуется 20-дюймовыми колесными дисками Talca серого цвета Dark Graphite с эффектом алмазной шлифовки.

Ещё одна эксклюзивная особенность автомобиля: сиденья ergoComfort для водителя и переднего пассажира с функцией электрической регулировки в 14 направлениях, которые позволяют осуществлять индивидуальную настройку сидений в соответствии с необходимыми требованиями. Цены на Volkswagen Amarok с двигателем 3.0 V6 TDI 258 л.с. начинаются от 3 474 900 рублей.