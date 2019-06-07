Слияния Renault Group и Fiat Chrysler (FCA) не состоится

Fiat Chrysler отказалась от переговоров по слиянию с Renault Group, из-за требования сначала получить однозначное одобрение сделки от другого члена альянса с Renault — Nissan

Компании Renault Group и Fiat Chrysler (FCA), которые собирались создать крупнейшего автопроизводителя в мире, отказались от планов по слиянию. По неофициальным данным, Fiat Chrysler отказалась от переговоров из-за давления со стороны французского правительства, требовавшего сначала получить однозначное одобрение сделки от другого члена альянса с Renault — Nissan, а также гарантировать сохранение рабочих мест во Франции и выплату дивидендов акционерам Renault.

Итальянско-американский автопроизводитель Fiat Chrysler отказался от переговоров о слиянии со своим французско-японским конкурентом Renault—Nissan—Mitsubishi, об этом FCA сообщил сегодня. Как говорится в заявлении компании, «стало очевидно, что политические условия во Франции сейчас не способствуют тому, чтобы такое объединение оказалось успешным». К такому выводу руководство FCA пришло после шестичасового обсуждения с топ-менеджерами и акционерами Renault Group в штаб-квартире французской компании в среду.

Информация о том, что FCA и Renault ведут переговоры о слиянии, появилась в конце мая. Речь шла о сделке на €33 млрд. В результате был бы создан автогигант, который сместил бы с первого места в мире по количеству проданных авто немецкую Volkswagen Group — общие продажи Renault, Nissan, Mitsubishi и FCA в 2018 году составили 15,6 млн автомобилей (у VW — 10,8 млн).

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