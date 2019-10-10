Hankook Tire & Technology запустил спецпроект Безопасное вождение в Яндекс.Навигаторе

Cпецпроект Hankook Безопасное вождение в Яндекс.Навигаторе — промо кампания, популяризирующая культуру вождения.

Проект будет доступен российской аудитории приложения Яндекс, предоставляя возможность водителям узнать, их управление автомобилем.

В течение месяца пользователи Яндекс.Навигатора cмогут узнать, насколько безопасно они управляют автомобилем и получить призы за безопасность движения.

Участие в спецпроекте сможет принять любой пользователь Навигатора в России. Для этого достаточно перейти по баннеру, заполнить простую форму регистрации прямо в приложении и отправиться в путь, — накапливать рейтинг для участия в розыгрыше.

Среди 1000 самых безопасных водителей еженедельно будет разыгрываться приз от Hankook Tire & Technology, — комплект новых шин и подписки на популярные сервисы Яндекса — Яндекс.Плюс.

По окончании спецпроекта, среди участников промо Hankook Tire & Technology разыграет главный приз — поездку в Польшу на двоих, на финал Лиги Европы 2020. Будьте вежливы на дорогах и не упустите свой шанс.