Ян Птачек стал новым генеральным директором компании Renault

Совет директоров Renault Россия объявляет о назначении Яна Птачека на должность генерального директора с 1 ноября 2019 года

На своей новой позиции Ян сменит Андрея Панкова, который покидает компанию по причинам личного характера. В своей деятельности Ян Птачек будет находиться в подчинении у Николя Мора, старшего вице-президента, операционного директора региона Евразия Groupe Renault.

«С момента назначения Андрея Панкова на пост генерального директора Renault Россия компания многого достигла, успешно приняв вызовы изменяющего рынка. Я хочу выразить благодарность Андрею за его вклад в развитие Renault Россия и Groupe Renault в целом. Желаю ему успехов в новых начинаниях», – отметил Николя Мор, старший вице-президент, глава региона Евразия Groupe Renault.

Ян Птачек получил высшее инженерное образование в Пражском техническом университете, а также дополнительное образование в сфере бизнеса во Франции в Ecole des Mines и еще в двух парижских университетах. Более 20 лет он работает в Groupe Renault. На протяжении своей профессиональной карьеры он занимал высшие посты в продажах и маркетинге Группы в Чехии, Франции, Украине, России, Румынии, в том числе с 2008 по 2012 год Ян Птачек был директором по маркетингу Renault Россия. С 2016 года Ян Птачек работает в ПАО «АВТОВАЗ» в должности исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу.